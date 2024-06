Pastor de Iglesia Gateway renuncia tras ser acusuado de abusar sexualmente de niña de 12 años

DALLAS (AP) — El pastor de una gran Iglesia independiente de Texas renunció después de que una mujer dijera que había abusado sexualmente de ella en varias ocasiones en la década de 1980, unos abusos que comenzaron cuando ella tenía 12 años.

La junta de la Iglesia Gateway indicó en un comunicado el martes que había aceptado la renuncia de Robert Morris, fundador y pastor principal de la institución. La junta dijo que había contratado una firma de abogados para hacer una pesquisa independiente y asegurarse de que tenían “una imagen completa de los sucesos” ocurridos entre 1982 y 1987.

Las acusaciones salieron a la luz el viernes en el blog religioso The Wartburg Watch. Cindy Clemishire, la acusadora de Morris, dijo a The Dallas Morning News en una entrevista el sábado que conoció a Morris en 1981 cuando él era un predicador itinerante y comenzó a predicar en la iglesia de la familia de ella en Oklahoma. Dijo que Morris, su esposa y su hijo pequeño se volvieron cercanos a su familia. El hombre se alojaba en su casa en 1982 cuando le pidió que fuera a su habitación. Le dijo que se tumbara en su cama y después empezó a tocarla de manera inapropiada, dijo Clemishire, que ahora tiene 54 años.

Los abusos continuaron durante los siguientes cuatro años y medio, señaló. The Associated Press no suele identificar por su nombre a personas que dicen haber sufrido agresiones sexuales a menos que se identifiquen públicamente, como ha hecho Clemishire.

Cuando The Christian Post preguntó por las acusaciones a Morris, de 62 años, él dijo en un comunicado a la publicación que cuando estaba al inicio de la veintena “participó en un comportamiento sexual inapropiado con una joven en una casa en la que me alojaba”.

“Eran besos y caricias y no coito, pero estuvo mal”, dijo en el comunicado. “El comportamiento ocurrió en varias ocasiones durante unos pocos años”.

La junta dijo que hasta el viernes “no tenían todos los hechos sobre la relación inapropiada entre Morris y la víctima, como la edad de ella en ese momento y la duración de los abusos”. Añadieron que tenían conocimiento de una “relación extramatrimonial” de la que Morris había hablado muchas veces en su labor como pastor, pero no de que se trataba de “abusos a una niña de 12 años”.

La Iglesia, con sede en Southlake, un suburbio de Dallas, fue fundada por Morris en el año 2000. La institución tiene varias sucursales en la zona y dice que más de 100 mil personas asisten a sus misas cada fin de semana. Morris también ha tenido una activa participación política. Era uno de los miembros de la junta asesora evangélica del expresidente Donald Trump y la Iglesia acogió a Trump en su recinto de Dallas en 2020 para un debate sobre economía y relaciones entre razas.

Morris no respondió de inmediato el viernes a una petición de comentarios enviada a su email en la Iglesia.