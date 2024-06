Ataques israelíes alcanzan un campo de refugiados y dejan al menos 42 muertos

GAZA (France 24).– Los bombardeos aéreos israelíes que ocurrieron el sábado 22 de junio alcanzaron viviendas en el campo de refugiados de Shati, dejando 24 personas muertas y en Tuffah –distrito de la ciudad de Gaza– mataron a 18 personas, declaró Ismail Al-Thawabta, jefe de la oficina gubernamental de prensa de Gaza, controlada por Hamás.

También en otro distrito llamado Zeitoun habrían fallecido al menos siete gazatíes, de acuerdo con la confirmación de fuentes palestinas a EFE.

Entre las víctimas mortales de estos ataques hay mujeres y niños, confirmaron fuentes médicas locales y equipos de rescate.

Un breve comunicado del Ejército israelí confirmó dos ataques, sin especificar ubicación exacta ni dar más información:

“Hace unos momentos, aviones de las Fuerzas de Defensa de Israel alcanzaron dos instalaciones militares de Hamás en las afueras de la ciudad de Gaza.”

Los medios locales dicen que se trata de una tentativa para asesinar a un alto cargo de Hamás.

El grupo islamista no se refirió a las afirmaciones israelíes sobre las instalaciones militares, pero dijo en un comunicado:

“La ocupación y sus gobernantes nazis pagarán el precio de sus violaciones contra nuestro pueblo.”

En redes sociales hay videos sin verificar de heridos en Shati cubiertos por el polvo que dejó el derrumbe de al menos cuatro edificios.

Más de ocho meses después del inicio de la guerra en Gaza es "muy difícil" llegar a las víctimas del campo de refugiados de Shati, de acuerdo con el portavoz de la defensa civil de Gaza, Mahmoud Basal, quien declaró al medio de comunicación Al Jazeera que la capacidad de la defensa civil es limitada en comparación con la magnitud de la destrucción. Sin embargo, equipos de rescate buscan desaparecidos bajo los escombros.

En la misma línea, un portavoz de la Media Luna Roja en Gaza aseguró:

“A los equipos de ambulancias se les está negando el acceso a las zonas bombardeadas; las capacidades de defensa civil no son proporcionales a la magnitud de la destrucción y nos resulta difícil llegar a las víctimas.”

El viernes, 21 de junio, en otro ataque que el Ejército israelí afirmó estar investigando, al menos 25 gazatíes murieron y medio centenar resultaron heridos cuando tanques abrieron fuego contra tiendas de desplazados en el norte de Rafah, en el área segura de Al-Mawasi.

