Ordenan evacuaciones en Nuevo México debido a tormentas e inundaciones

LAS VEGAS (AP).– Las autoridades han emitido órdenes de evacuación para Las Vegas, en Nuevo México, ante fuertes aguaceros e inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una emergencia por posibles inundaciones repentinas desde el viernes en la noche hasta todo el sábado. Las áreas impactadas incluyen Las Vegas y comunidades cercanas a Albuquerque.

Para el viernes en la noche habían caído 5 centímetros de lluvia y se vaticinaban otros 3.8 centímetros para las próximas horas, dijo la agencia meteorológica.

Hubo inundaciones repentinas y numerosas calles cerradas en el norte y oeste de Las Vegas, indicó el servicio climático.

El gobierno municipal de Las Vegas anunció evacuaciones obligatorias en redes sociales, advirtiendo a la ciudadanía que podría tener que pasar la noche en otros lugares. Añadió que estableció refugios para residentes en los sectores oeste y este de la ciudad.

BREAKING: Scary scenes out of Las Vegas, NM as the small town was issued a flash #flood emergency & many were forced to evacuate.

The desert southwest, especially areas with burn scars, is more prone to dangerous flooding - even if the rain totals aren't that high.#NMwx pic.twitter.com/VuzNyZAHpc