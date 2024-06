Tiroteo en tienda de comestibles deja tres muertos y 10 heridos en sur de Arkansas

LITTLE ROCK, Arkansas (AP).— Un hombre abrió fuego en una tienda en Arkansas, dejando a los automóviles estacionados y a la tienda agujereados a balazos mientras los presentes se agachaban para evadir los tiros tanto dentro de la tienda como en el estacionamiento, en un hecho que dejó tres muertos y 10 heridos, informaron autoridades.

Entre los heridos había dos policías que intercambiaron fuego con el sospechoso, informó la policía estatal. El hecho ocurrió a eso de las 11:30 de la mañana en la tienda Mad Butcher en Fordyce, una ciudad de unos tres mil 200 habitantes a 104 kilómetros millas al sur de Little Rock.

“Es trágico, nuestros corazones están rotos”, dijo el coronel Mike Hagar, director de la Policía Estatal de Arkansas y secretario de seguridad pública, a reporteros el viernes.

La policía identificó al sospechoso como Travis Eugene Posey, de 44 años y de New Edinburg. Fue llevado a la cárcel y acusado de tres cargos de asesinato capital, y podrían haber otros. No se ha fijado una fecha para la audiencia.

#UPDATE: New footage shows the shooter in the parking lot of the Mad Butcher, armed with a shotgun and firing on police. The suspect has killed two people and injured eight others. #BREAKING #Arkansas #fordyce #shooting



Footage: @rawsalerts https://t.co/RKiOj66Y4u pic.twitter.com/Gf39N7aloL