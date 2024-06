Socorrista profesional muere por un ataque de tiburón cuando hacía surf

Un socorrista profesional murió el sábado por la tarde después de ser atacado por un tiburón cuando hacía surf en la isla de Oahu, en Hawai, según las autoridades.

Tamayo Perry, de 49 años, murió en el ataque cerca del islote Goat, indicó en un comunicado Shayne Enright, del Departamento de Servicios de Emergencia de Honolulu.

La agencia de Seguridad Oceánica de Honolulu y los departamentos de bomberos, policía y servicios médicos de emergencia acudieron a la playa Malaekahana en la costa norte de Oahu poco antes de la 1 de la tarde tras una llamada de una persona que dijo haber visto a un hombre que parecía haber sufrido mordiscos de tiburón, dijo Enright.

Los socorristas llevaron a Perry a la orilla en moto acuática y los paramédicos certificaron su muerte, señaló.

