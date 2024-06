Hombre muere de un infarto tras ganar cuatro millones de dólares en un casino

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hombre en Singapur murió debido a un infarto agudo al miocardio, el cual sufrió después de saber que había ganado cuatro millones de dólares en un casino del complejo turístico de Marina Bay Sands.

Circula en redes sociales un video de un hombre que se desvaneció en un casino tras ganar el premio mayor. En el videoclip, que dura 14 segundos, se observa a un grupo de personas alrededor suyo y a dos mujeres junto a él tratando de reanimarlo.

Hasta el momento no se ha brindado información sobre si la víctima del infarto padecía alguna enfermedad cardiaca. Tampoco se ha dado a conocer su nombre, edad y si asistió solo al casino. Sólo se reportó el nombre del complejo donde ocurrió el deceso y la cantidad que ganó.

Man wins $4 million at a casino then DIES moments later of a heart attack.



A man who hit the jackpot at Marina Bay Sands Casino in Singapore with a $4 million win, died almost immediately after from cardiac arrest due to the shock and excitement of his win. pic.twitter.com/VkOAXnD8eG