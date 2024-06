EU sanciona a Boeing por compartir información sobre investigación

ESTADOS UNIDOS (AP).-Las autoridades de Estados Unidos sancionaron a Boeing por compartir información sobre una investigación federal sobre la explosión de un tapón de puerta que dejó un gran agujero en un Boeing 737 Max 9.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) dijo el jueves que Boeing “violó descaradamente” las regulaciones de investigación de la agencia, así como un acuerdo firmado, al proporcionar información de pesquisa no pública a los medios y especular sobre las posibles causas de la explosión del tapón de la puerta registrada el 5 de enero en un avión de pasajeros de Boeing en Portland, Oregon.

Durante el incidente, un panel que tapó un espacio dejado para una puerta de emergencia adicional voló de un Alaska Airlines Max 9. Los pilotos pudieron aterrizar de manera segura y no hubo heridos.

La NTSB indicó que el martes durante una conferencia de prensa respecto a la investigación, un ejecutivo de Boeing proporcionó información no accesible a los medios sobre el incidente de Alaska Airlines que la agencia no había verificado ni autorizado para su divulgación. La NTSB añadió que Boeing describió la investigación de la NTSB como una búsqueda para encontrar al individuo responsable del trabajo de la puerta, pero la agencia aclaró que se centra en la causa probable del accidente, sin culpar a ningún individuo ni evaluar la responsabilidad.

Boeing no ha respondido a una solicitud de comentarios el jueves temprano. Las acciones de The Boeing Co., con sede en Arlington, Virginia, permanecieron estables antes de la campana de apertura de las operaciones bursátiles.

La NTSB indicó que, dadas sus acciones recientes, Boeing no tendrá acceso a la información de la pesquisa que la agencia produzca sobre el incidente de Alaska Airlines, pero mantendrá su condición como parte en la investigación.

La NTSB no puede multar a Boeing porque no es una agencia de la ley. Si bien podría haber eliminado el estatus de parte de Boeing, la NTSB puede haber considerado más importante mantener a Boeing como parte en la investigación debido a la experiencia de sus empleados.