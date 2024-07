Misiles rusos dejan 7 muertos y docenas de heridos en una ciudad en el sur de Ucrania

KIEV, Ucrania (AP).- Un video grabado con un dron de las fuerzas militares de Ucrania que fue publicado el domingo muestra lo que parecen ser cadáveres en un área civil en la asediada localidad oriental de Toretsk, que ha sido bombardeada por Rusia en los últimos días.

Los ataques en la región de Donetsk, devastada por la guerra, han provocado un aumento de los esfuerzos de evacuación por parte de los servicios de rescate ucranianos. Autoridades locales dijeron que también se han utilizado potentes bombas planeadoras rusas en la ciudad, el último punto álgido del frente oriental, ya que los ataques rusos siguen poniendo a la defensiva a las unidades ucranianas de primera línea.

El presidente Volodymyr Zelenskyy declaró el domingo que Rusia había lanzado más de 800 bombas planeadoras en Ucrania tan solo en la última semana. "Ucrania necesita los medios necesarios para destruir a los portadores de estas bombas, incluidos los aviones de combate rusos, dondequiera que se encuentren. Este paso es esencial", escribió en una publicación en internet.

Las bombas planeadoras son bombas pesadas de la era soviética equipadas con sistemas de guiado de precisión y lanzadas desde aviones que vuelan fuera del alcance de las defensas aéreas. Las bombas pesan más de una tonelada y hacen añicos los objetivos, dejando un enorme cráter. Los equipos de rescate de la policía de Toretsk ayudaron a los ancianos a salir de sus casas, sacando a una mujer de su cama y poniéndola en una camilla.

"Es una situación terrible, porque durante tres días no pudimos evacuar", dijo a The Associated Press Oksana Zharko, de 48 años, mientras abandonaba la ciudad en una camioneta policial con miembros de su familia y un gato en una caja de plástico. "Ayer hubo un ataque y nuestra casa quedó destruida, muy fuerte, no quedan paredes. Todo el mundo está estresado, emocionado, llorando. Da mucho miedo".