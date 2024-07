Un video muestra el disparo letal de un policía a un niño de 13 años en el suelo

Por PHILIP MARCELO y STEFANIE DAZIO (AP) — Un video publicado el sábado por la noche muestra a un policía del estado de Nueva York haciendo un disparo letal a un niño de 13 años que había sido derribado al suelo tras huir corriendo de la policía y apuntarles con una pistola de réplica.

El adolescente murió poco después de las 10 de la noche en Utica, después de que agentes en la ciudad unos 400 kilómetros (240 millas) al noroeste de Manhattan dieran el alto a dos jóvenes en relación con una investigación de robo a mano armada, según la policía.

Utica Police had a 13 year old boy pinned to the ground & they shot him. Yes I'm posting the video because the public needs to see what it's like being a minority, especially a child, in a low income neighborhood.pic.twitter.com/J3abIsQvrI pic.twitter.com/4HUWIipyIf