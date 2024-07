Biden confunde a Kamala Harris con Trump, y a Zelensky con Putin

WASHINGTON (apro).– El presidente estadunidense, Joe Biden, rechazó nuevamente los llamados de miembros del Partido Demócrata y de unos 16 legisladores federales para que abandone su candidatura de reelección ante el republicano Donald Trump en los comicios del 5 de noviembre.

“Lo derroté una vez y lo derrotaré de nuevo, tengo mucho trabajo por hacer; hemos logrado muchos progresos y alcanzaremos más”, dijo Biden en la conferencia de prensa que dio al cierre a la 75 reunión anual de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Consciente de que líderes de su Partido Demócrata y dirigentes republicanos y de la campaña de Trump estaban al pendiente de su desenvolvimiento en la conferencia de prensa, el presidente Biden físicamente se vio mucho mejor que en el debate presidencial del pasado 27 de junio.

No obstante, al tomar la primera pregunta, Biden volvió a equivocarse al dar responder la pregunta sobre si consideraba a la vicepresidenta Kamala Harris capaz de derrotar a Trump si ella lo reemplaza como abanderada presidencial de su partido.

Antes de la conferencia de prensa, en las palabras que dio al cierre de la reunión de la OTAN al presentar a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, Biden se confundió de nombre y al llamarlo al pódium lo presentó como (Vladimir) Putin, el presidente de Rusia.

???????? Watch Zelensky's reaction as Biden calls him Putin ?? pic.twitter.com/TfVoAoryDX

La mayoría de las preguntas que le hicieron los 12 reporteros elegidos por la Casa Blanca para cuestionar a Biden le machacaron el hecho de que los líderes demócratas y una cantidad importante de ciudadanos le piden renunciar a su candidatura.

Una de las preguntas que le formularon al presidente de Estados Unidos fue qué pensaría de su legado si se queda como candidato presidencial y eso implica la victoria de Trump en los comicios presidenciales y generales del martes 5 de noviembre.

“No estoy en esto por el legado, sino para terminar el trabajo que empecé, los economistas dicen que he hecho un gran trabajo; si soy reelecto las cosas serán mucho mejor”, puntualizó el presidente sin poder ocultar sus molestias por el tipo de cuestionamientos.

Uno de los reporteros elegidos por la Casa Blanca en la conferencia de prensa, que inicio 52 minutos tarde, le preguntó al presidente si sometería a pruebas neurológicas y, si le dijeran que no está bien cognitivamente, sería suficiente para olvidarse de su candidatura.

“Sí me tomaría la prueba, estoy en buen estado de salud, tengo problemas en mi pie izquierdo porque me lo rompí, paso las pruebas neurológicas que me hago todos los días; nadie me ha sugerido que estoy mal, no importa, no quedarán satisfechos”, contestó Biden.