Atacante de Trump fue rechazado del equipo de tiro por mala puntería. Esta es su historia

Thomas Matthew Crooks en su ceremonia de graduación en 2022. Foto: The Bethel Park School District

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Thomas Matthew Crooks, presunto atacante del expresidente Donad Trump, intentó entrar al equipo de tiro de la escuela Bethel Park High School pero fue rechazado por ser un "pésimo tirador".

Crooks, quien fue abatido tras perpetrar el fallido atentado, era considerado “peligroso” y hacía bromas “preocupantes” sobre armas de fuego, destaca un perfil publicado por el diario británico Daily Mail.

El reportaje narra anécdotas inquietantes de aquellos que conocieron a Crooks, que se remontan a sus días en Bethel Park High School.

Crooks presentó la prueba para ingresar al equipo de rifle de la escuela, pero fue rechazado por su mala puntería, de acuerdo con Frederick Mach, capitán actual del equipo, citado por la agencia AP.

"De ninguna manera un revolucionario"

"No sólo no entró en el equipo, sino que le pidieron que no volviera porque, con lo mal tirador que era, se consideraba algo así como peligroso", dijo a su vez Jameson Myers, quien dijo haber asistido tanto a la escuela primaria como a la secundaria con el sospechoso, en declaraciones a la cadena ABC.

"Era alguien que parecía muy solitario", añadió Myers, quien dijo haber asistido tanto a la escuela primaria como a la secundaria con el sospechoso.

Myers describió a Crooks como alguien "más reservado socialmente" y que "no tenía una tonelada de amigos", aunque aclaró que nunca lo escuchó hablar de política o de Donald Trump.

"Yo era amigo de él; nunca actuó, como, de ninguna manera un revolucionario político", contó Myers, quien dijo a la ABC que Crooks era un fan de "Star Wars" y "un tipo muy agradable, incluso dulce".

Crooks trató de unirse al equipo de rifle de la escuela secundaria, pero fue rechazado y se le pidió que no regresara después de una sesión de "pretemporada".

La cadena de televisión cita a otro integrante del equipo, que pidió no ser nombrado, quien relató que existía la opinión de que Crooks "no era realmente apto para el equipo de rifle."

"Además, disparaba fatal", añadió.

Otro excompañero, Jameson Murphy, dio testimonio de aquel examen al diario The New York Post: "Hizo la prueba... y tenía tan mala puntería que no pudo entrar en el equipo y se marchó el primer día".

Murphy declaró que Crooks disparó una vez y erró el tiro por casi seis metros.

El equipo de Bethel Park dispara con rifles Anschutz de un solo tiro con mirillas y munición del calibre 22, según explicaron Murphy y otro antiguo alumno.

El campo de tiro de la escuela tiene 50 pies de largo por 21 de ancho, con siete distancias. En una ocasión, Crooks disparó desde el séptimo carril -el más cercano a la pared derecha- y acertó en la pared izquierda, fallando por completo todas las dianas de la pared trasera. Murphy recuerda que falló su blanco por cerca de seis metros, relata el Post.

"Hizo una prueba... y tenía una puntería tan cómicamente mala que no pudo entrar en el equipo y se marchó el primer día", dijo Murphy.

Crooks fue descrito como un solitario que iba a clase vestido de cazador, según un segundo compañero no identificado por el diario neoyorquino.

"No sabía disparar. Tenía una puntería terrible", añadió el segundo compañero.

Incluso el entrenador estaba preocupado por Crooks.

"Nuestro antiguo entrenador era muy riguroso, entrenaba a tiradores de la Marina, así que conocía a la gente. Sabía cuándo alguien no era la mejor persona", explicó el excompañero.

"Nos dimos cuenta de algunas cosas que Thomas dijo y de cómo interactuaba con otras personas. Dijo algunas cosas que eran un poco preocupantes", recordó el compañero de clase, quien recordó comentarios preocupantes del hoy conocido como atacante de Trump.

"Sabes, obviamente, estamos usando armas en un entorno escolar, así que tienes que ser muy cuidadoso en ese sentido. Hizo algunos chistes groseros que no eran apropiados cuando hay armas de fuego en el entorno escolar", dijeron los excompañeros al NYP, sin dar más detalles sobre lo que dijo exactamente Crooks.

Inscrito en un club

El entrenador del equipo escolar declinó hacer comentarios a la ABC y remitió las preguntas al distrito escolar que, en un comunicado, aseguró que Crooks "nunca apareció en una lista" y que no hay "ningún registro" de que haya hecho una prueba.

Crooks, sin embargo, sí pertenecía a un club de tiro local, según confirmó al medio el abogado del club, Clairton Sportsmen's Club.

"Puedo confirmar que el señor Crooks era miembro del Club de Deportistas de Clairton. Más allá de eso, el Club no puede hacer ningún comentario adicional en relación con este asunto a la luz de las investigaciones pendientes de las fuerzas del orden", dijo Robert S. Bootay III, abogado del club.

"Obviamente, el Club condena plenamente el acto de violencia sin sentido que se produjo ayer. El Club también ofrece sus más sinceras condolencias a la familia Comperatore y extiende sus oraciones a todos los heridos, incluido el ex Presidente."