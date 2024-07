Biden dice que fue un "error" decir que quería poner a Donald Trump "en la mira"

WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden declaró el lunes en una entrevista con NBC News que fue un "error" decir que quería poner al candidato republicano Donald Trump "en la mira", pero argumentó que la retórica de su adversario era más incendiaria, y advirtió que Trump sigue siendo una amenaza para las instituciones democráticas.

Biden hizo esos comentarios durante una llamada privada con donantes la semana pasada, en momentos en que el demócrata buscaba desesperadamente reforzar su candidatura entre una parte fundamental del electorado.

Durante su conversación, Biden declaró que ya estaba "harto" de hablar sobre su desempeño en el debate y que era "momento de poner a Trump en la mira", ya que el republicano había recibido muy pocas críticas por sus posturas, su discurso y su falta de campaña.

