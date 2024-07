De crítico de Donald Trump a compañero de fórmula, ¿quién es J.D. Vance?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 2016, J.D. Vance dijo que “Trump es heroína cultural” en una columna titulada “El opio de las masas”. Ocho años después, el senador republicano de Ohio ha sido formalmente nominado como el compañero de fórmula del expresidente.

Este 15 de julio, durante la Conferencia Nacional Republicana en Wisconsin, Trump anunció a James David Vance como vicepresidente en caso de ganar la presidencia en los comicios de noviembre próximo.

Con Vance como compañero de fórmula, Trump buscará impulsar el voto a su favor entre la clase trabajadora demócrata en la región conocida como “Rust Belt” o “cinturón manufacturero” en el nordeste y medio oeste. Vance también será un fuerte aliado de Trump en la “América rural”, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio y Minnesota, devastada por la epidemia de los opioides y bien conocida por el senador de Ohio.

"He decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de vicepresidente de Estados Unidos es el senador J.D. Vance del gran estado de Ohio", dijo el expresidente en su plataforma Truth Social.

Vance nació en Middletown, Ohio, en el medio oeste de Estados Unidos en 1984. Después de graduarse de la preparatoria, el ahora republicano se enlistó en el cuerpo de Marines y sirvió en Irak, antes de entrar en la Universidad Estatal de Ohio, donde estudió ciencia política y filosofía. Posteriormente, Vance estudió Derecho en la Universidad de Yale.

Durante un tiempo Vance vivió en San Francisco, donde trabajó en la firma de capital de riesgo del multimillonario Peter Thiel, quien apoyó financieramente la campaña del republicano por el senado en las elecciones de 2020 y las cuales ganó.

En 2016, Vance publicó sus memorias en un libro titulado "Hillbilly Elegy", en el que tocó temas como la pobreza, las adicciones al alcohol y las drogas en su familia y su entorno, la violencia y su perspectiva después de dejar Ohio. El libro se convirtió en un best seller y en 2020 se estrenó una película de Ron Howard basada en sus memorias.

Vance fue un fuerte crítico de Donald Trump. En varias ocasiones realizó señalamientos contra el millonario. “Lo que Trump ofrece es un escape fácil del dolor. A cada problema complejo promete una solución sencilla (…) Nunca ofrece detalles de cómo funcionarán estos planes, porque no puede. Las promesas de Trump son la aguja en la vena colectiva de Estados Unidos”, dijo en su columna “El opio de las masas”, publicada en “The Atlantic”.

Durante una entrevista con Charlie Rose para promocionar su libro, el senador declaró “soy un hombre ‘nunca Trump’. Nunca me ha agradado”.

De acuerdo con medios estadunidenses, el senador escribió “por dios, qué idiota”, refiriéndose a Trump en una publicación en la plataforma Twitter (ahora X), en octubre de 2016.

Según reportes periodísticos, el compañero de cuarto de Vance en Yale, Josh McLaurin, ahora senador estatal demócrata en Georgia, confirmó en una cuenta recientemente abierta en X, que el republicano le había enviado mensajes privados en los que criticaba fuertemente al expresidente.

I’m the guy JD Vance sent the “America’s Hitler” text to in 2016. He was my roommate in law school.



Obviously he’s a sellout, but the bigger deal is he’s angry and vindictive. The perfect fit for Trump’s revenge.



JD’s rise is a triumph for angry jerks everywhere. — Josh McLaurin (@JoshMcLaurinGA) July 15, 2024