Así sobrevivió Donald Trump al ataque en su contra durante un mitin en Pensilvania (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 13 de julio, el exmandatario y nuevamente candidato presidencial, Donald Trump sobrevivió a un atentado en su contra. La bala de un rifle AR-15 sólo le rozó la oreja al republicano mientras éste hablaba durante un mitin en Pensilvania, Estados Unidos.

El exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau compartió un gráfico en su cuenta de X. Las imágenes muestran el video de Trump cuando la bala lo rozó y un comparativo al lado en el que se puede ver la trayectoria del proyectil, así como el movimiento de cabeza del expresidente.

It is shocking and horrifying just how close President Trump came to being assassinated on Saturday. The egregious security lapses that have come to light are totally unacceptable. But, once again, no one in the federal bureaucracy is being held accountable for this *calamitous*… pic.twitter.com/BxjeH80dPf