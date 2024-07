Biden dice que se replanteará su candidatura si un médico le diagnostica alguna enfermedad

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que se replanteará su candidatura presidencial si un médico le diagnostica alguna enfermedad en medio del incremento de las tensiones a nivel interno para que abandone sus aspiraciones de lograr la reelección.

"Si tuviera alguna condición médica, si los médicos vinieran a mí y me dijeran: 'tienes este problema, ese otro problema'", señala en respuesta a una pregunta del periodista Ed Gordon durante una entrevista con BET News, adelantada este miércoles por los medios estadunidenses y que se emitirá completa esta noche.

Biden reconoció que no esperaba que su candidatura provocara "tanta división".

"Creo que he demostrado que sé cómo hacer cosas para el país", subrayó, agregando que queda todavía mucho por hacer y que, pese a todo, se resiste a abandonar su cometido.

??????BIDEN: MEDICAL CONDITION COULD MAKE ME DROP OUT OF THE RACE



Biden was asked what would make him consider dropping out of the race.



“If I had some medical condition that emerged, if doctors came to me and said, you got this problem and that problem.”



Source: BET pic.twitter.com/T2MtYqkJZA