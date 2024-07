La sombra de la dimisión, sobre Biden

MILWAUKEE (apro).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y aspirante a la reelección por el Partido Demócrata podría estar aceptando la idea de que es necesario que desista de sus intenciones electorales en los comicios de 5 de noviembre para evitar que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, sostienen diferentes medios de comunicación estadunidenses.

Periódicos como The New York Times, The Washington Post, US Today y The Wall Street Journal, así como medios electrónicos y de televisión; las cadenas de TV ABC, CBS, NBC, CNN, Fox News, Axios y la agencia de noticias británica Reuters, adelantan que Biden podría, este fin de semana, o la siguiente semana anunciar que renuncia a su campaña de reelección.

Luego de que la Casa Blanca diera a conocer este miércoles que Biden dio positivo a la prueba de covid-19 y tras el desastroso desenvolvimiento que tuvo en el debate presidencial de hace unas semanas contra Trump, al mandatario estadunidense varios lideres de su partido le pidieron que se haga a un lado de la contienda presidencial.

Horas después de que la Casa Blanca anunciara el contagio de covid-19 del presidente Biden se filtró a los medios que Chuck Schumer líder del Senado y Hakeem Jeffries de la Cámara de Representantes se reunieron con el mandatario y en esa sesión le sugirieron la renuncia.

Posteriormente, Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes y una de las líderes del Partido Demócrata, dejó entrever a través de medios de comunicación que ella también estaba de acuerdo con que Biden pusiera fin a su aspiración de reelegirse.

En el Partido Demócrata se sigue debatiendo la baraja con los nombres de los diferentes posibles reemplazos de Biden, aunque por el tiempo que queda de ahora a los comicios de noviembre la vicepresidenta Kamala Harris podría resultar la abanderada presidencial si confirma que se va.

Los medios que reportan esta información sostienen que Biden hará el anuncio hasta después de que concluya la Convención Nacional Republicana que concluye este jueves en Milwaukee, Wisconsin, con el discurso de Trump aceptando la nominación presidencial del partido.