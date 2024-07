Mercenarios latinos advierten sobre unirse a la guerra en Ucrania (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ucrania ha contratado mercenarios de todo el mundo para pelear en la guerra contra Rusia, algunos de ellos han usado las redes sociales para advertir a otros sobre unirse a ese conflicto armado.

Luis Javier Cardona Isaza, de 38 años, fue un mercenario originario de Pereira, Colombia. El soldado perdió la vida a causa del ejército ruso en la región de Zaporiyia, según confirmó la Embajada de Rusia en Sudáfrica. De acuerdo con los rusos, Cardona estaba casado y era padre de tres hijos.

