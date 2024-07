Más de 50 muertos por una estampida en un encuentro religioso

MADRID (EUROPA PRESS) - Al menos 50 personas murieron por una estampida humana que se desató durante un encuentro religioso en Uttar Pradesh, al norte de la India, de acuerdo con un balance preliminar de las autoridades locales.

El incidente tuvo lugar durante una reunión de rezo en la localidad de Hathras, de acuerdo con la Policía por gran acumulación de personas. Los cuerpos terminaron apilados en la zona y un responsable local, Ashish Kumar, aseguró que los médicos hablan ya de "entre 50 y 60 muertos", informa el diario 'The Times of India'.

