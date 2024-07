Israel bombardea varios objetivos hutíes de Yemen en respuesta a ataques (Videos)

SANÁ, Yemen (AP).— El ejército israelí dijo el sábado que atacó varios objetivos hutíes en el oeste de Yemen tras un ataque mortal con drones perpetrado por el grupo rebelde en Tel Aviv el día anterior. Los ataques israelíes parecían ser los primeros en suelo yemení desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en octubre.

Varios “objetivos militares” fueron alcanzados en la ciudad portuaria occidental de Hodeidah, un bastión hutí, dijo el ejército israelí, añadiendo que su ataque fue “en respuesta a los cientos de ataques llevados a cabo contra el Estado de Israel en los últimos meses”.

El portavoz hutí Mohammed Abdulsalam escribió en la red social X que Yemen fue objeto de una “flagrante agresión israelí” que tuvo como objetivo instalaciones de almacenamiento de combustible y la central eléctrica de la provincia. Dijo que los ataques tienen como objetivo “aumentar el sufrimiento del pueblo y presionar a Yemen para que deje de apoyar a Gaza”.

