NASA confirma que una bola de fuego sobrevoló Nueva York y pasó cerca de la Estatua de la Libertad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El NASA Meteor Watch reportó el avistamiento de una bola de fuego que sobrevoló la Estatua de la Libertad en Manhattan, Nueva York y que podría tratarse de un meteorito.

De acuerdo con la organización, el avistamiento fue reportado por medios locales y ocurrió el pasado 16 de julio entre las 10:00 horas y el mediodía. Según las últimas actualizaciones basadas en algunos informes publicados por la Sociedad Americana de Meteoros, el NASA Meteor Watch estimó que la bola de fuego se originó sobre la ciudad de Nueva York, se movió hacia el oeste con dirección a Nueva Jersey y aumentó su velocidad hasta las 38.000 millas por hora.

Desde los primeros reportes la organización precisó que sus cálculos se basan en relatos de testigos presenciales y no cuenta con datos de cámara o satélite disponibles para refinar la trayectoria.

Añadió que el evento no produjo meteoritos y que hay informes de actividad militar en las cercanías en la época en la que fue avistada la bola de fuego, lo que explicaría los múltiples temblores y sonidos reportados a los medios de comunicación.

Precisó que la NASA solo hace un seguimiento de los asteroides que son capaces de representar un peligro para los habitantes de la Tierra, pero las rocas pequeñas como las que producen esta bola de fuego tienen solo un pie de diámetro, incapaces de sobrevivir hasta el suelo.

Por lo que la NASA está imposibilitada para rastrear cosas tan pequeñas a distancias significativas de la Tierra, y la única vez que sabe de ellas es cuando golpean la atmósfera y generan un meteorito o una bola de fuego.

