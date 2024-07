Biden da espaldarazo a Kamala Harris para que sea la candidata presidencial demócrata

WASHINGTON (apro).- El presidnte de Estados Unidos Joe Biden tras anunciar que declinaba a sus apsuración de los comiciones presidencial dde noivembre de este año, informó al pueblo estadunideense y al Partido Demócrata que endoza a la Vicepresidenta Kamala Harris para que sea ella quien se enfrente a Donald Trump en la elección..

"Hoy quiero ofrecer mi apoyo total y endozo a Kamala para que sea la nomianda de nuestro partido este año. Demócratas, es tiempo de unirnos y derrotar a Trump, vamos a hacerlo", escribió en su cuenta de X.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV