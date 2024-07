Biden se retira de la contienda presidencial

WASHINGTON (apro). El presidente Joe Biden anunció que declina de su aspiración de reelección de los comicios del 5 de noviembre señalando que su decisión está con la intención de buscar los mejores intereses para su partido (demócrata) y para su país.

“Ha sido uno de los más grandes honores de mi vida el servirles como su presidente y aunque ha sido mi intención el reelegirme creo que por el interés de mi partido y del país es mejor que me haga un lado para concentrarme completamente en cumplir mis responsabilidades como presidente en el resto de mi mandato”, escribió Biden en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X.

El anuncio de Biden da un giro total a la disputa por la Casa Blanca entre el republicano Donald Trump y quien vaya a sustituir al presidente Biden como candidato del Partido Demócrata.

“Por ahora le expreso mi más profunda gratitud a todos aquellos que han trabajado duramente para reelegirme. Quiero darle las gracias a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una compañera extraordinaria en todo este trabajo y quiero expresar también mi cariño y aprecio a todo el pueblo estadunidense por la fe y confianza que pusieron en mi”, indicó Biden.

El mandatario en su declaración no hace mención alguna sobre quién podría remplazarlo como candidata o candidato en la elección presidencial frente a Trump.

Desde hace unos días cuando la Casa Blanca informó que dio positivo a la prueba de covid-19 y tras su desastrosa participación en el debate ante Trum del 27 de junio, se había venido rumorando que los líderes del partido Demócrata y del Congreso de EU, habían presionado a Biden para que dejara que alguien más se enfrente al expresidente republicano.

A sus 81 años, la gran mayoría de la sociedad estadunidense de acuerdo a diferentes sondeos de medios de comunicación consideran que Biden está muy viejo y no tiene ni la capacidad cognitiva, física, ni mental para quedarse cuatro años más en la Casa Blanca.

“Creo y siempre he creído que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer, cuando lo logramos lo hacemos juntos solamente tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América”, con esas líneas cerró Biden su declaración por escrito.

A partir de este instante el Partido Demócrata tendrá que decidir quien será su abandera o abanderado presidencial para la contienda con Trumo del martes 5 de noviembre

La vicepresidenta Harris es una de las más mencionada como reemplazo de Biden no obstante hay otros demócratas relevantes en su partido que también han sido mencionados como el gobernador del estado de Pennsylvania, Josh Shapiro, quien podría estarle disputando a la vicepresidenta la nominación.

En Chicago, Illinois, del 19 al 22 de agosto próximo se celebrará la Convención Nacional del Partido Demócrata en la que se deberá ungir a la persona que contenderá con Trump por la Casa Blanca.

Los republicanos y Trump desde que se celebró la semana pasada su convención en Milwaukee, Wisconsin habían adelantado que tienen un “Plan B” para contrarrestar una campaña electoral con la vicepresidenta Harris como candidata. Al igual si se da el caso con otra personas.

Biden ha pedido unidad total de su partido para trabajar juntos y hacer lo que sea necesario para evitar que Trump vuelva a ganar la presidencia.