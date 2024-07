Corea del Sur aumenta propaganda en la frontera tras el lanzamiento de más globos norcoreanos

SEÚL, Corea del Sur (AP).- Corea del Sur dijo este domingo que incrementaría sus emisiones de propaganda contra Pyongyang en la tensa frontera, después de que la rival Corea del Norte lanzara más globos probablemente cargados con basura hacia territorio surcoreano.

El duelo psicológico al estilo de la Guerra Fría entre las dos Coreas aumenta la tensión en la península, y los dos rivales amenazan con tomar medidas más duras y advierten de consecuencias devastadoras.

Los globos norcoreanos sobrevolaban una zona al norte de Seúl, la capital surcoreana, tras cruzar la frontera, según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Más tarde el domingo dijo que el ejército surcoreano respondería ampliando las emisiones de propaganda en todos los tramos importantes de la frontera de 248 kilómetros.

“Los actos de escalada de tensiones del ejército norcoreano pueden derivar en consecuencias críticas para él”, indicó el Estado Mayor surcoreano en un comunicado. “La responsabilidad de esta clase de situación es por entero del gobierno norcoreano”.

En un primer momento no había detalles sobre la ampliación de las emisiones. El jueves se reanudaron tras 40 días de silencio en respuesta a otros lanzamientos de globos. Sin embargo, los observadores señalan que esas emisiones no son constantes y no se han puesto en funcionamiento todos los altavoces.

Esas nuevas emisiones incluían canciones de K-pop y noticias como que el miembro de BTS Jin será portador de la antorcha antes de los Juegos Olímpicos de París, así como la deserción reciente de un destacado diplomático norcoreano. Las emisiones describieron los trabajos de minado por parte de soldados norcoreanos en la frontera como “vidas infernales, como de esclavitud”, según medios surcoreanos.

Los expertos dicen que los mensajes de propaganda pueden desmoralizar a los residentes y tropas norcoreanas en el frente, en un golpe a los esfuerzos del gobierno norcoreano por limitar el acceso a noticias internacionales para sus 26 millones de personas. Las autoridades surcoreanas han dicho que el sonidos de sus altavoces puede oírse incluso a unos 10 kilómetros de día y 24 kilómetros de noche.

Corea del Norte no ha dado una respuesta oficial a las emisiones surcoreanas. Pero en 2015 disparó rondas de artillería en diferentes puntos de la frontera en respuesta a los primeros mensajes de propaganda surcoreanos en 11 años, lo que llevó al Sur a devolver el fuego, según autoridades surcoreanas. No se reportaron bajas.

La ronda de globos norcoreanos del domingo era la novena desde finales de mayo. Corea del Norte ha enviado más de 2.000 globos para dejar caer papel viejo, retales de tela, colillas de cigarrillos, baterías gastadas e incluso estiércol, aunque por el momento no se han reportado daños importantes en Corea del Sur. Pyongyang dijo que había enviado los primeros globos en respuesta a los panfletos políticos que envían activistas surcoreanos con sus propios globos.

Al igual que las emisiones de propaganda en la frontera, Corea del Norte considera esas campañas de folletos como una gran amenaza para el gobierno autoritario que lidera Kim Jong Un. En el pasado, Corea del Norte ha dado respuestas furibundas al lanzamiento de panfletos surcoreanos. En 2020 destruyó una oficina vacía de enlace con el país vecino dentro de su territorio y en 2014 disparó a los globos que llegaban.

En un comunicado la semana pasada, Kim Yo Jong, la poderosa hermana del líder norcoreano, advirtió que la “escoria” surcoreana debía estar lista para pagar “un precio alto y repugnante” por arrojar folletos. Dijo que se habían encontrado más panfletos en Corea del Norte.

Eso planteó preocupaciones de que Corea del Norte pudiera recurrir a provocaciones físicas en lugar de enviar más globos. El ejército surcoreano dijo que Corea del Norte podría disparar a los globos llegados del sur o dispersar minas en un río.

En respuesta a los globos norcoreanos, Corea del Sur suspendió a principios de junio un acuerdo de reducción de tensiones de 2018, un requisito para reanudar las emisiones de mensajes de propaganda y las maniobras militares con fuego real en zonas fronterizas.

Corea del Sur emitió propaganda en la frontera durante unas dos horas el 9 de junio, pero hasta el jueves no había vuelto a hacerlo para evitar un incremento de las hostilidades. Sin embargo, el viernes advirtió que incrementaría sus emisiones y tomaría otras medidas si Pyongyang continúa con provocaciones como los globos.

Las tensiones en la península de Corea ya eran considerables debido a una controversial serie de pruebas de misiles y la expansión de los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur, que Corea del Norte considera ensayos de invasión. Los expertos dicen que los lazos crecientes de Corea del Norte con Rusia podrían alentar a Kim Jong Un a escalar las provocaciones.