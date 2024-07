Policía mata a tiros en su casa a una mujer que había llamado a emergencias (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- La Policía del estado de Illinois (Estados Unidos) publicó el lunes un video captado a través de la cámara incorporada en el cuerpo de uno de sus agentes que mató a tiros a una mujer afroamericana dentro de su propia casa tras llamar a los servicios de emergencias por la posibilidad de un "intruso" en los alrededores.

El video fue publicado en el marco del juicio iniciado contra el agente identificado como Sean Grayson, que ha sido imputado por el cargo de asesinato, según informó la cadena de televisión CNN.

Las imágenes muestran al agente imputado y a otro más conversando de forma tranquila en el interior de la vivienda con Sonya Massey, la víctima de 36 años, hasta que comienza una breve discusión en torno a una olla de agua hirviendo.

Cuando uno de los agentes expresó que se iba a alejar de su "agua hirviendo", a lo que ella respondió que le "reprende en nombre de Jesús", una afirmación que realiza en dos ocasiones.

"Será mejor que no lo hagas o te juro por Dios que te pego un tiro en la puta cara", reacciona el agente, tras lo que ella le pide perdón mientras levanta la olla, momento en el que el Policía le pide soltarla.

Justo después se escuchan los tres disparos que acabaron con la vida de la mujer. Después, el agente se justifica asegurando que le iba a arrojar agua hirviendo justo después de decir que le "reprendía en nombre de Jesús".

GRAPHIC VIDEO | Officials release video of officer fatally shooting 26-year-old Sonya Massey in her home after she called 911



Sonya Massey was shot in the face by Sangamon County Sheriff's Deputy Sean Grayson. Grayson, who pleaded not guilty to first-degree murder and other… pic.twitter.com/c5xkBzwJOm — Bobby Ellison (@BobbyEllisonKY) July 23, 2024