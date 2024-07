Sorpresiva explosión hidrotermal sorprende a visitantes en Parque Nacional de Yellowstone (Video)

CHEYENNE, Wyoming, EU (AP) — Una sorpresiva explosión hidrotermal que expulsó vapor, agua, rocas y tierra a varios metros de altura provocó que algunos visitantes del Parque Nacional de Yellowstone corrieran a resguardarse.

La explosión hidrotermal se produjo cerca de las 10 de la mañana en Biscuit Basin, un conjunto de fuentes termales situado a 3.2 kilómetros (un par de millas) al norte del famoso géiser Old Faithful.

Un video publicado en internet mostraba a una veintena de personas observando desde un camino entarimado cómo la erupción crecía frente a sus ojos y los rociaba. Cuando empezaron a caer agua y escombros, salieron corriendo, y algunos gritaban "¡Aléjense!" y "¡Santo cielo!". La gente volteó entonces para contemplar el espectáculo bajo una enorme nube de vapor.

An unusually large eruption of one of Yellowstone’s geysers occurred at Biscuit Basin moments ago. pic.twitter.com/b8Ya4iW1H3