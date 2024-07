Elon Musk dice que su hija trans ha muerto por “virus del progresismo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elon Musk habló sobre el distanciamiento entre él y su hija Vivian –quien es transgénero–, en entrevista con el autor ultraconservador, Jordan Peterson. El millonario expresó que su hija, de 20 años, había muerto a causa del “virus del progresismo” y juró acabar con este.

Esta semana Jordan Peterson, conocido por sus diatribas reaccionarias en internet, ha compartido varios segmentos de una entrevista con el dueño de Tesla, Elon Musk. El sudafricano expresó sus puntos de vista sobre la religión, la Inteligencia Artificial y su filosofía personal, además de su relación con sus múltiples hijos con diferentes mujeres, en particular sobre su hija Vivian.

“Básicamente, me engañaron para que firmara documentos para uno de mis hijos mayores, Xavier (…) Y me dijeron que Xavier podría suicidarse”, dijo Musk, utilizado el necrónimo de Vivian, que es el nombre que la hija del millonario ya no utiliza.

“Básicamente, perdí a mi hijo”, agregó Musk. “Lo llaman 'deadnaming' por una razón (…) es porque tu hijo está muerto”.

En 2022, Vivian rompió relaciones con su padre, después de haber presentado una petición para cambiar su nombre debido a su identidad de género y su relación con Musk, incluso cambiando su apellido por el de su madre, Wilson. De acuerdo con los documentos de la corte, la joven no quería tener ninguna conexión con su padre biológico.

Según Elon Musk, aún mantiene contacto con sus otros hijos.