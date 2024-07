Barack y Michelle Obama apoyan la candidatura de Kamala Harris

ATLANTA (AP) — El expresidente de Estados Unidos Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama apoyaron a Kamala Harris como aspirante a presidenta, un apoyo esperado pero crucial para la vicepresidenta del país por parte de dos de los demócratas más populares del país.

El apoyo, anunciado el viernes por la mañana en un video que mostraba a Harris recibiendo una llamada telefónica de la pareja, se conocía mientras Harris sigue ganando apoyos como probable candidata del partido tras la decisión del presidente, Joe Biden, de retirarse y apoyar a su número dos en la campaña contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump.

También recalcaba la amistad y la posible conexión histórica entre el primer presidente negro del país y la primera mujer, primera mujer negra y primera persona de origen asiático que sirve como vicepresidenta, y que ahora aspira a romper esas mismas barreras en la presidencia.

"Llamamos para decir que Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de apoyarte y hacer todo lo que podamos para que ganes estas elecciones y llegues a la Oficina Oval", dijo el expresidente a Harris, que aparecía recibiendo la llamada mientras caminaba entre bambalinas en un evento, seguida por un agente del Servicio Secreto.

"No puedo tener esta llamada sin decir a mi amiga, Kamala, estoy orgullosa de ti", dijo Michelle Obama. "Esto va a ser histórico".

