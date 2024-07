Fiscalía de París investiga ataque "criminal" a su red ferroviaria previo a la inauguración olímpica

(France 24).- Francia sufrió este viernes 26 de julio un ataque coordinado, según las autoridades, contra la red de trenes de alta velocidad cerca de París, lo que provocó problemas en el tráfico y afectó a cientos de miles de personas, a tan solo unas horas de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos.

La Fiscalía de París anunció una investigación sobre lo que calificó como "acción criminal" e intento de socavar "intereses nacionales fundamentales" y afirmó que ese delito conlleva hasta 20 años de prisión.

El Gobierno francés aseguró que el sabotaje de este viernes 26 de julio en las líneas de tren de alta velocidad, que afecta a cientos de miles de personas el día de la apertura de los JJ.OO., estaba bien preparado y demuestra un buen conocimiento de la red.

Los ataques se produjeron entre la 1.00 y las 5.30 de la madrugada y consistieron en el incendio de instalaciones de señalización de las líneas de los trenes de alta velocidad (TGV).

Eso afectó a tres de los cuatro ejes de TGV que salen de París, el del Norte (que sirve para los Eurostar que van a Londres, Bruselas, Países Bajos y el norte de Alemania), el del Este y el del Atlántico.

La presidenta de la región de París, Valérie Pécresse, denunció "un intento de desestabilización de Francia" en un día clave para el país, como es la ceremonia de inauguración de los JJ.OO.

"Francia se enfrenta, con este sabotaje coordinado de 4 redes de TGV, a un intento de desestabilización en el momento de iniciar los Juegos Olímpicos. Rogamos a los viajeros de la región Isla de Francia que deban tomar un TGV que no se dirijan a la estación y que esperen la información personalizada que les será enviada por SMS", afirmó en la red X.

La empresa nacional francesa de ferrocarril (SNCF) informó de "un ataque masivo" destinado a paralizar la red TGV y que afecta a tres de las cuatro líneas de París, con aproximadamente 800 mil viajeros afectados en los próximos días.

Los problemas de circulación, van a extenderse durante todo el fin de semana y se producen, no solo en el día de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, sino también en unos días especiales para la salida y entrada de vacaciones. La presidenta regional detalló que hay 250 mil viajeros afectados sólo este viernes, por lo que pidió no acudir a las estaciones ferroviarias.

La Fiscalía de París asumió la investigación de cuatro posibles delitos y la Subdirección Antiterrorista de la policía (SDAT) se encarga de la coordinación.

El primer ministro francés, Gabriel Attal, subrayó, por su parte, que están movilizados los servicios secretos y las fuerzas del orden "para encontrar y castigar a los autores de esos actos criminales".

No obstante, Attal se negó a especular cuando se le preguntó en una entrevista televisiva sobre la posibilidad de que militantes de izquierda o activistas ambientalistas estuvieran detrás del sabotaje.

El ministro de Transportes, Patrice Vergriete, calificó los hechos como "un acto criminal escandaloso" y resaltó la "coordinación" de los incendios, que fueron aproximadamente "a la misma hora", en torno a las 04.00 de hoy, con artefactos incendiarios y con autores que huyeron en camionetas.

El presidente de SNCF, Jean Pierre Farandou, consideró los sabotajes como "un ataque a Francia y a los franceses", en una comparecencia conjunta a la prensa junto con el ministro.

Farandou detalló que el trabajo de reparación es muy delicado, ya que los incendios afectaron a canalizaciones con hasta 500 cables eléctricos y de fibra óptica.

"Hay que reparar cable por cable, es un trabajo casi de orfebrería", explicó un alto responsable de la empresa en esa comparecencia.

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), descartó preocupación por la seguridad en los Juegos tras los sabotajes.

"No, no me preocupa. Confiamos plenamente en las autoridades francesas", aseguró el dirigente alemán tras el relevo de la antorcha olímpica en la villa de los deportistas.