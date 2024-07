Hija de Elon Musk responde a éste y lo llama “narcisista”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta semana el autor de ultra derecha, Jordan Peterson, dio a conocer varios segmentos de una entrevista con el dueño de Tesla, Elon Musk, quien afirmó que su hija mayor, Vivian, quien es transgénero, había muerto a causa del “virus del progresismo”.

Tras haberse negado a reconocer la identidad de género de su hija, afirmar que ella había muerto y culpar al “progresismo” por esto, Vivian señaló las inconsistencias de las afirmaciones de Musk por medio de una publicación en Threads, perteneciente a Meta, de Mark Zuckerberg y competencia directa de X que fue comprada por Elon.

“Sobre que si no soy mujer… claro, lo que sea que digas. Soy legalmente reconocida en el estado de California y no me preocupo por las opiniones de quiénes están por debajo de mí. Obviamente, Elon no puede decir lo mismo porque, en una neblina alimentada por la ketamina, está desesperado por recibir atención y validación de un ejército de incels degenerados que toman la píldora roja y que se apresuran a dársela”.

En una publicación de X en la que el magnate dijo que su hija era “gay y un poco autista”, explicó: “Supe desde que tenía 4 años de edad y escogía ropa para que yo la usara, como una chaqueta, y me decía que me veía ´fabuloso’, así como su amor por los musicales y el teatro. Pero él no era una niña”.

Vivian, quien ahora usa legalmente el apellido de su madre, Wilson, señaló que esas afirmaciones son falsas y que, ni siquiera sabe de dónde pudo haberlas sacado Musk, ya que no tenía un amor por los musicales y el teatro a los cuatro años, ni llegó a escogerle ropa ni mucho menos llamarlo “fabuloso”, ya que, según Wilson, “él no sabe cómo era yo de niña porque simplemente no estuvo ahí y el único poco tiempo que estuvo, fue acosada implacablemente por mi feminidad”.

Wilson también recalcó que desde que conoce a su padre, este no ha estado presente en su vida y la ha dejado a ella y a sus hermanos bajo el cuidado de su madre y de niñeras, a pesar de que había custodia compartida entre ambos padres. “Era frío”, apuntó. “Se enoja muy rápido. Es indiferente y narcisista”.

Además, en una entrevista con la cadena estadunidense NBC, el 25 de julio, Vivian explicó el posible razonamiento del sudafricano para haber hablado de ella en entrevista con Peterson: “Creo que él suponía que yo no iba a decir nada y que simplemente dejaría pasar el asunto sin cuestionarlo”, y agregó, “lo cual no voy a hacer, porque si vas a mentir sobre mí, descaradamente ante una audiencia de millones, no voy a dejar que eso pase así como así”.