Un enjambre de libélulas sorprende a bañistas (Video)

WESTERLY, Rhode Island, EU (AP) — Un enjambre de libélulas sorprendió a los bañistas de Rhode Island durante el fin de semana.

Miles de libélulas, insectos relativamente grandes y a menudo de hermosos colores, decidieron pasar un día en la playa de Misquamicut el sábado.

Un video de las libélulas muestra a bañistas corriendo y escondidos debajo de sus mantas. Se oyen gritos.

No está claro qué hizo que la nube de insectos visitara la playa durante varios minutos y luego desapareciera en su mayor parte.

"En un momento todo estaba tranquilo. Al minuto siguiente vi la mayor cantidad de libélulas que he visto en mi vida", dijo Nicole Taylor a WFSB-TV. "Duró como 3 minutos y luego desaparecieron. Fue una experiencia muy extraña".

Christina Vangel, que trabaja en Alfie's Beach Store, dijo que los trabajadores tuvieron que espantar a las libélulas. "A medida que transcurría el día había montones de ellas por todas partes. Tuvimos que cerrar las puertas", explicó.

Chris Fiore, cuya familia es propietaria de Alfie's, al otro lado de la calle de la playa, se maravilló ante la singular cantidad de libélulas. "Era fascinante. Había grandes nubes de libélulas", dijo.

Las libélulas se alimentan principalmente de insectos, como mosquitos y jejenes, y utilizan su cabeza giratoria y sus enormes ojos para atrapar a sus presas. Algunas especies crían en julio y agosto, como la libélula verde común de Rhode Island. Normalmente no pican ni muerden a los humanos.