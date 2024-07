Al menos siete detenidos en Alemania y Suecia como sospechosos de crímenes de guerra en Siria

COPENHAGUE (AP) — Al menos siete personas fueron detenidas en Alemania y Suecia como sospechosas de cometer crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Siria entre 2012 y 2014, según dijeron el miércoles las autoridades de los dos países europeos.

En una operación coordinada que también implicó a la agencia de cooperación judicial de la Unión Europea, la agencia policial de la UE Europol y otros países europeos no identificados, cuatro personas fueron detenidas en Alemania y tres en Suecia.

Los detenidos en Alemania son “firmes sospechosos de matar e intentar matar civiles”, según la fiscalía federal. Algunos también eran sospechosos de torturas.

Esos sospechosos fueron identificados sólo como Jihad A., Mahmoud A., Sameer S. and Wael S., y estaban afiliados al Movimiento Palestina Libre, una milicia armada en Siria, desde principios de 2011. La fiscalía alemana no publicó sus apellidos, de acuerdo con las normas de privacidad. Suecia no identificó a las tres personas que había arrestado.

En su momento, la milicia controlaba al-Yarmouk, un distrito de mayoría palestina en Damasco, en nombre del régimen sirio, señaló la fiscalía federal alemana. Desde julio de 2013, el régimen sirio acordonó la zona por completo, lo que supuso escasez de comida, agua y suministros médicos.

Entre otros crímenes, todos los sospechosos participaron supuestamente en la represión violenta de una protesta pacífica contra el gobierno en al-Yarmouk el 13 de julio de 2012, y atacaron específicamente a los manifestantes civiles, que fueron baleados. Seis personas murieron y otras sufrieron heridas graves, según el comunicado.

La fiscalía federal alemana afirmó que algunos de ellos también abusaron de civiles de al-Yarmouk de forma grave y reiterada. Los hechos ocurrieron entre mediados de 2012 y 2014.

En un caso, una persona fue entregada al Servicio de Inteligencia Militar Siria, que según reportes la encarceló y torturó. En otro caso, una mujer fue supuestamente obligada a pagar con las joyas de su familia por la liberación de su hijo menor, y fue amenazada con ser violada.

Tres de los detenidos —Jihad A., Sameer S. and Wael S.— son palestinos sirios apátridas, mientras que Mazhar J. es un ciudadano sirio.

Los cuatro fueron detenidos en Berlín, en Frankenthal y cerca de Boizenburg, en el suroeste y el nordeste de Alemania, respectivamente. Se registró la vivienda de otro sospechoso, cuyo nombre no se publicó y que no fue detenido, en la localidad occidental de Essen.

Los sospechosos debían comparecer ante un juez investigador en la Corte Federal de Justicia, que leería sus órdenes de arresto y decidiría si permanecen detenidos a la espera de juicio. Serán procesados el lunes y el martes, según el comunicado de la fiscalía.

En Suecia, la Autoridad Fiscal no dio información sobre los detenidos. La institución dijo que se decidiría antes del mediodía del sábado si eran liberados o permanecían retenidos.