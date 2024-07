Biden, bajo presión: aumentan las voces que piden que abandone la carrera a la Casa Blanca

El debate en el seno demócrata por la candidatura a la Casa Blanca de Joe Biden continúa intensificándose. El desempeño del actual presidente estadounidense en el debate frente a su polémico predecesor republicano, Donald Trump, ha provocado una crisis interna en el Partido Demócrata, con numerosas voces cuestionando la salud y capacidad de Biden para ganarle la contienda a Trump y para comandar la Casa Blanca por otros cuatro años.

Los titubeos, silencios incómodos y visible dificultad del mandatario para terminar algunas ideas con elocuencia dentro del debate televisado el pasado 27 de junio han encendido las alarmas en las filas demócratas, en donde algunos sectores han alzado la voz por los decrecientes niveles de popularidad del presidente a solo meses de los comicios de noviembre.

No obstante, Biden se muestra firme en llegar hasta el final con su candidatura. El equipo presidencial de la Casa Blanca salió a desmentir un reportaje del New York Times, en el que se aseveraba que Biden le habría comentado a una de las "piezas clave" de su entorno que estaba reconsiderando su candidatura.

En respuesta, el presidente sostuvo una reunión con los gobernadores demócratas de Minnesota, California, Illinois, Michigan, Nueva York, Maryland y Kentucky para hacerles saber que él está firme en su convicción de permanecer en la carrera presidencial y llegar hasta los comicios de noviembre. Los gobernadores expresaron su respaldo al presidente a la salida de la reunión albergada en la Casa Blanca.

"Permítanme decirlo lo más claramente posible y de la forma más sencilla y directa que pueda: Me voy a presentar. Soy el candidato del Partido Demócrata. Nadie me está echando. No me voy", sentenció el mandatario a los gobernadores, según una fuente anónima citada por la cadena 'CBS'.

Sin embargo, los cuestionamientos sobre la capacidad del mandatario de 81 años continúan, generando un futuro incierto para la candidatura demócrata.

¿De dónde vienen los cuestionamientos?

Estos son los principales actores que han pedido al presidente que se retire, cada uno alegando motivos diferentes.

- The New York Times: el consejo editorial de uno de los periódicos más influyentes entre progresistas y demócratas del país solicitó pocas horas después del debate de Biden que el presidente cediera el puesto a otro candidato.

"Para servir a su país, el presidente Biden debería abandonar la carrera electoral", titula el editorial en el que el prestigioso periódico asegura:

"el mayor servicio público que el señor Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección".

- The Atlanta Journal-Constitution: basado en Atlanta (Georgia), el consejo editorial del principal periódico del poderoso conglomerado Cox Enterprises solicitó a Biden que "pase el relevo", "por el bien de la nación" y para que los demócratas derroten a Trump.

- The Chicago Tribune: fundado en 1847, es el principal periódico de los estados de la región de los Grandes Lagos de EE.UU. Tras calificar el debate televisivo como "deprimente", el consejo editorial del diario afirmó que Biden es un hombre con dificultades para "mantener su pensamiento y seguir hechos complejos".

"Si no hemos sido claros, Biden debería anunciar que será un presidente de un único mandato que ha visto la luz con respeto a sus propias capacidades ante las particulares demandas de ser el presidente de Estados Unidos", añadió.

- The Boston Globe: el consejo editorial del periódico se unió este miércoles a las voces que solicitan a Biden que abandone la carrera presidencial "por el bien del país" en un editorial en el que afirma que aumentan las dudas sobre su capacidad para gobernar durante otros cuatro años.

- Lloyd Doggett, congresista demócrata por Texas: fue el primer legislador demócrata que pidió a Biden que se retire, siguiendo el ejemplo de otro texano, Lyndon B. Johnson, quien asumió la Presidencia en 1963 tras el asesinato de John F. Kennedy, pero que decidió en 1968 que no se presentaría a la reelección.

- Seth Moulton, legislador demócrata de Massachusetts: Instó este miércoles a Biden a poner fin a su campaña de reelección.

- Tim Ryan, excongresista de Ohio: Ryan solicitó en un artículo de opinión en Newsweek que la vicepresidenta Kamala Harris reemplace a Biden como candidato del Partido Demócrata.

- Julián Castro, exsecretario de Vivienda de Barack Obama y rival de Biden en las primarias de 2020: Castro declaró a MSNBC que "otro demócrata tendría una mejor oportunidad de derrotar a Trump".

- Thomas Friedamn, columnista de The New York Times: El influyente columnista y amigo de Biden, escribió en su columna de opinión que el presidente no puede ser el candidato y que el Partido Demócrata tiene que iniciar un "proceso abierto" para buscar un sustituto.

- Paul Krugman, economista y columnista de The New York Times: El distinguido académico, economista y escritor tituló su columna del 28 de junio:

"El mejor presidente de mi vida como adulto necesita retirarse".

- David Ignatius, columnista de The Washington Post: el escritor dijo horas después del debate que "era evidente hace casi un año que el presidente Biden no debería competir por un segundo mandato y que sus asesores y familia son responsables de que se mantenga como candidato presidencial".

- Joe Scarborough, personalidad de la cadena de televisión MSNBC: ha indicado que, aunque "ama" a Biden, si el consejero delegado de una empresa tuviese una actuación como la del presidente durante el debate televisivo, sería dudoso que lo mantuviese en la posición de liderazgo. "Me temo que Donald Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos a menos que las cosas cambien", añadió.

- Nicholas Kristoff, columnista de The New York Times: solicitó a Biden que anuncie su retirada en una columna titulada: "Presidente Biden, he visto suficiente".

- Cenk Uygur, periodista y creador de The Young Turks, un influyente programa izquierdista: escribió en redes sociales que la sustitución de Biden es algo que "debe pasar" y que los organizadores de la convención demócrata deben disculparse por asegurarse de que no haya una "verdadera primaria" para elegir al candidato presidencial del partido.

- James Carville, analista político demócrata: en una entrevista en CNN, declaró que Biden no debería ser el candidato presidencial del Partido Demócrata.

- Reed Hastings, cofundador de Netflix y uno de los principales donantes del Partido Demócrata:

"Biden debe hacerse a un lado para permitir que un líder demócrata vigoroso derrote a Trump y nos mantenga seguros y prósperos", dijo Hastings en un correo enviado al diario The New York Times.

- Jim Cylburn, legislador demócrata de Carolina del Sur: dijo este miércoles que, si Biden se retira, respaldaría una "miniprimaria" en el período previo a la Convención Nacional Demócrata, que está prevista para agosto en Chicago. Cylburn también expresó que, bajó su criterio, Kamala Harris, vicepresidenta de Biden, debería ser la hipotética sustituta del presidente.

- Raúl Grijalva, congresista demócrata por Arizona: en una entrevista con The New York Times, dijo que Biden debía hacerse a un lado para que otro demócrata pueda ganar a Trump.

Con EFE

Autor: France 24