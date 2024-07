El periodista argentino Pedro Brieger es denunciado por acoso sexual; hay 19 testimonios en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un informe presentado por la organización Periodistas Argentinas hizo públicos 19 testimonios de víctimas de acoso sexual que señalan al periodista Pedro Brieger como el responsable de dichos actos.

El 2 de julio se hizo público un informe que contiene los testimonios anónimos de periodistas, alumnas y vecinas del periodista y sociólogo, los cuales evidencian las situaciones de acoso que vivieron mientras convivieron con él.

El siguiente testimonio es de un hecho ocurrido en el 2001 en una reunión de propuesta laboral. La víctima fue una exalumna que relató lo siguiente:

“Nos juntamos por una propuesta laboral en un café en Barrio Norte. Nunca mencionó el trabajo. En un momento, fuera de contexto, me pregunta, ‘¿vos en la cama también sos tan culposa?’. Me sentí muy incómoda, me quedé inmóvil y en silencio, mayormente mirando el piso. Por una hora me habló de cómo se masturbaba recordando cómo me sentaba yo en clase y con la ropa que yo llevaba en la entrega de diplomas”.

El siguiente testimonio sucedió en el 2010 en las instalaciones de Radio AM 750. La víctima fue una alumna y periodista.

“Un día fui a hacerle una entrevista para un portal digital en el que trabajaba, me citó en el centro cultural Caras y Caretas, donde hacía su programa de radio, en la AM750. Fuimos al hall y mientras lo entrevistaba se masturbó ahí mismo, delante mío, mientras yo le pedía por favor que no lo hiciera”.

En el documento piden a las autoridades se legisle el acoso en el ámbito laboral y escolar, medidas reparatorias que consisten en la prevención del acoso en los lugares de trabajo y estudio, y una disculpa pública de Pedro Brieger a las víctimas.

Las afectadas piden campañas de prevención y erradicación del acoso en los medios de comunicación públicos y privados y en las universidades públicas y privadas donde se produjeron los hechos denunciados, además de procedimientos claros para canalizar denuncias a cargo de personas capacitadas en ambos espacios.

Enfatizan que la publicación del informe no está motivada en generar una manifestación en contra del acusado, sino “la necesidad de terminar con la cultura del acoso, que este caso nos revela en toda su compleja dimensión”.

Señalan que los testimonios contenidos en el informe visibilizan un mecanismo de acoso específico:

“Se activa por sorpresa, busca producir asco y humillación, enmudece y coloca a la afectada en una situación de degradación y culpa”.

“El mecanismo incluye que luego, al contarlo a otros, no se dimensiona el daño, se naturaliza esa conducta y no se hace pública”.

“Al sexualizar por asalto y en la primera oportunidad, desde el vamos, las relaciones laborales y académicas se produce un despojo de la dignidad de esos vínculos”.

“La reiteración deja en claro el estímulo que provoca la impunidad”.

Además de exponer las situaciones de acoso que atravesaron las víctimas y su perpetrador, este documento dejó al descubierto las “responsabilidades institucionales de medios públicos y privados, instituciones académicas públicas y privadas, y todos y cada uno de los contextos y personas que silenciaron y naturalizaron estas violencias que son imposibles de soportar”.

Pedro Brieger es un periodista y sociólogo argentino reconocido por tratar temas internacionales, ha sido profesor en distintas universidades como: Universidad de Buenos Aires, Universidad de La Plata, Universidad París VII, Universidad Nacional de Mar del Plata.

En su tarea periodística ha sido columnista en C5N Argentina, CNN, El Destape, Bajo el Volcán, Marca de Radio, La Cabina, Visión 7, conductor del programa Visión 7 Internacional y fungía como director de Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL).

Fue galardonado con premios como Martín Fierro, Labor periodística 2012, construyendo ciudadanía en radio y TV, Periodismo en TV, Hrant Drink, por mencionar algunos.

Hasta el momento, no ha emitido una declaración sobre los testimonios publicados ni se ha pronunciado por ser separado de C5N y NODAL tras la divulgación del documento.