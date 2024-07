La Casa Blanca desmiente al NYT y afirma que Biden va “hasta el final” de la carrera presidencial

WASHINGTON (France 24).– ¿El pánico en las filas del Partido Demócrata hará desistir a Joe Biden de su candidatura por la reelección?

Un informe del diario The New York Times señaló este miércoles 3 de julio que el presidente de Estados Unidos habría sugerido a un aliado que sopesa si se retira o no de la contienda del próximo 5 de noviembre, en la que enfrenta al exmandatario republicano, Donald Trump.

No obstante, el texto del informe del Times no incluía una referencia a que Biden dijera explícitamente que está reconsiderando su intento de reelección.

El mandatario habría señalado a un funcionario cercano, asegura el diario, que es consciente de que no sería posible salvar su campaña si no logra en los próximos días convencer al electorado estadunidense, tras su cuestionada actuación en el debate televisado frente a Trump, el pasado 27 de junio.

Aunque el mandatario defendió sus ideas y demostró estar bien preparado con cifras y otros datos relevantes, sus silencios, confusiones, dificultad para terminar las ideas al hablar y titubeos causaron una avalancha de críticas y cuestionamientos sobre su salud y capacidad para gobernar por cuatro años más a la primera potencia.

"Él sabe que si tiene dos eventos más como ese, estaremos en un lugar diferente" para el final del fin de semana, aseguró el aliado de Biden, que habló con el NYT en condición de anonimato, una persona que el diario describió como “clave” para el mandatario.

“Absolutamente falso”: la Casa Blanca rechaza informes sobre posible retiro de la candidatura de Biden

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, rechazó la versión publicada por The New York Times.

"Esta afirmación es absolutamente falsa", aseguró Bates. Su comentario estuvo acompañado de una imagen de la historia del diario, que llevaba como titular: "Biden le dijo a un aliado que está sopesando si continuar en la carrera".

La cadena local CNN informó posteriormente sobre una conversación similar con un aliado anónimo, que fue citado afirmando que Biden "no es ajeno".

En su informe, CNN indicó que el presidente había reconocido en privado a un aliado que el próximo tramo era crítico para poder salvar su intento de reelección.

“Las encuestas están cayendo en picado, la recaudación de fondos se está agotando y las entrevistas van mal. Él no es ajeno", afirmó el aliado, citado por la cadena de televisión estadounidense.

Posteriormente la Casa Blanca ratificó que Biden "sigue adelante con la campaña" y que va "hasta el final" por un nuevo periodo en el Ejecutivo.

Suenan las alarmas: dilema para los demócratas entre apoyar o no a Biden

El presidente demócrata Joe Biden ha expresado que no tiene intención de abandonar la carrera por la Presidencia contra el candidato republicano Donald Trump, pese a las desigualdades evidentes en su capacidad de presentar sus ideas durante el debate presidencial. La ejecución de Biden generó dudas sobre su capacidad de dirigir la nación debido a su avanzada edad, 81 años.

Pero mientras los demócratas toman una decisión, el desarrollo de estas elecciones desafía los fundamentos de la democracia estadounidense.

Así es como los miembros del partido gestionan las consecuencias del debate:

Lloyd Dogget, miembro de la Cámara de Representantes en el estado de Texas, fue el primer congresista del Partido Demócrata que le pidió a Biden que abandone su campaña, el martes 2 de julio.

Alabó al presidente, pero afirmó que “ha tenido la oportunidad de inspirar a una nueva generación de líderes de entre los cuales podemos elegir a un candidato que una a nuestro país vía un proceso democrático abierto”.

“Reconociendo que, a diferencia del Trump, el primer compromiso del presidente Biden siempre ha sido con el país, y no consigo mismo, tengo esperanzas de que tomará la dolorosa y difícil decisión de retirarse. Respetuosamente le pido que lo haga”, aseguró Doggett, de 77 años.

Otros congresistas demócratas han comenzado a hablar abiertamente sobre sus preocupaciones no solo por la actuación de Biden en el debate presidencial, sino por la falta de transparencia de su equipo de campaña sobre su estado de salud mental. Han insinuado que Biden debería retirarse.

“Todos se están haciendo una pregunta dentro del Partido Demócrata, que es cómo derrotamos a Donald Trump y cómo derrotaremos la amenaza del autoritarismo”, dijo el congresista demócrata Jamie Raskin, en una entrevista el martes por la noche.

Añadió que la pregunta sobre si el mandatario debería seguir siendo un candidato presidencial o si los demócratas deberían elegir a alguien más “debe resolverse rápidamente”.

El senador Sheldon Whitehouse declaró a un canal de televisión afiliado a CBS que estaba “horrorizado”, tanto por la actuación de Biden, como por las mentiras de Trump durante el debate.

“La gente quiere asegurarse de que esta es una campaña que está lista para ganarse (...) Que el presidente y su equipo usen eufemismos respecto a su estado de salud, eso es lo realmente anormal”, sostuvo Whitehouse.

Algunos temen que las debilidades de Biden tengan un efecto negativo sobre potenciales electores, dañando al Partido Demócrata que intenta mantener una ajustada mayoría en el Senado y retomar el control del Congreso.

Mientras algunos demócratas no han llegado a decir que Biden debería retirarse, sí estiman que, si continúa en la carrera presidencial, perderá.

“La verdad, creo, es que Biden perderá contra Trump (...) Sé que es difícil, pero creo que el daño ya está hecho después de ese debate”, aseveró la congresista Marie Gluesenkamp Perez, una demócrata en Washington, a un canal de televisión afiliado a ABC.

Los apoyos a Biden

Con la familia de Biden pidiéndole que se mantenga como candidato, la atención pública se ha girado hacia los altos representantes del partido que podrían convencerlo de retirar su candidatura. De momento, los principales líderes demócratas han apoyado al jefe de Estado en público.

“No ha habido discusiones entre los altos líderes sobre nada más que asegurarnos de articular una visión convincente del futuro para el pueblo estadunidense, en temas de importancia como la economía”, señaló el congresista demócrata Hakeem Jeffries.

El líder demócrata de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, publicó en X después del debate que le había mostrado a los electores que tenían que decidir entre “cuatro años más de progreso o cuatro años más de ataques a nuestros derechos fundamentales y a la democracia”.

Biden ha hablado con líderes en el Congreso durante la semana, indicó el gobierno el martes 2 de julio. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró que respetaban las opiniones y los pensamientos de los miembros el partido, añadiendo que “eso es lo que hace a este partido diferente del otro lado”.

Muchos de los aliados de Biden han criticado a los medios por su fijación en las capacidades mentales del presidente, argumentando que deberían ponerle foco a las continuas acciones de Trump para negar los resultados de las elecciones de 2020 y sus mentiras.

La congresista Verónica Escobar, demócrata de Texas, que es parte del comité de campaña de Biden, concedió que el debate no era lo que esperaba, pero añadió: “Creo que tiene que haber una real conversación sobre lo que Donald Trump dijo. Fue más que vil”.

Tanteando el terreno

El debate del 27 de junio infundió una nueva dinámica a una elección marcada por pocas sorpresas. Los votantes conocen a Biden y Trump y ya decidieron entre los dos en 2020.

Aun así, muchos congresistas demócratas quedaron perplejos tras el debate. Algunos concluyeron que solo había sido una mala noche para el líder demócrata, pero otros vigilan las reacciones de los votantes y si Biden podría recuperarse rápidamente.

El congresista James Clyburn, quien ayudó a Biden a ser nominado como candidato en 2020, urgió a su partido la semana pasada a “mantener el rumbo”.

Clyburn aún apoya al mandatario en la contienda por la Presidencia, pero también ha dicho que “Biden podría tomar otra decisión”: Clyburn añadió que apoyaría a la vicepresidenta Kamala Harris si el actual jefe de Estado se retira de la contienda por la reelección.

Clyburn y otros miembros del partido le están recomendando a Biden que le demuestre al pueblo estadounidense que está listo para cuatro años más de mandato a través de apariciones públicas y entrevistas, algo que rara vez ha hecho en los últimos años. Biden dará una entrevista a ABC, la primera tras el debate, más adelante en la semana.

Tanto Clyburn como la excongresista Nancy Pelosi aseguraron en una entrevista el martes que no habían hablado directamente con Biden desde el debate. Sin embargo, Pelosi insistió en que el presidente “sabe lo que hace, sabe lo que está en juego”.

Le pidió tanto a Biden como a Trump, de 78, que evalúen su salud y sus capacidades cognitivas.

“Creo que es legítimo preguntarse si esto fue un evento o se trata de una condición de salud. Así que cuando los votantes solicitan una respuesta, es legítimo, de parte de ambos candidatos”, remarcó Pelosi, de 84 años.

Mientras, los legisladores esperan a evaluar cómo el debate afecta los sondeos de opinión, y si las consecuencias se extienden hasta las elecciones de noviembre. Durante meses, demócratas que podrían perder sus puestos se han estado distanciando de algunas de las políticas de Biden, y esa dinámica podría ir en aumento tras el debate.

Jared Golden, congresista demócrata moderado, ya está buscando maneras de convencer a electores potenciales de Trump de votar por él.

“Aunque no planee votar por él, Donald Trump va a ganar”, sostuvo Golden en un artículo de opinión. “Y estoy bien con eso”, subrayó.