Brazo derecho de Maduro pide encarcelar a Machado y a González Urrutia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe de campaña del mandatario Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, pidió hoy a la Fiscalía General del país encarcelar al candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia y a la popular dirigente política María Corina Machado.

En un duro discurso en la Asamblea Nacional, el funcionario chavista considerado el brazo derecho de Maduro dijo que González Urrutia, quien según actas electorales que tiene la oposición ganó los comicios presidenciales del domingo, es “el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela”.

Y al fascismo, afirmó Rodríguez, “no se le perdona”.

Con el fascismo no se transige, con el fascismo no se negocia y mucho menos se le otorga beneficios procesales. Al fascismo se le aplica todo el rigor de las leyes de la República. ¡El pueblo saldrá a las calles a combatir el fascismo! pic.twitter.com/5CGqKAKCuu — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) July 30, 2024

El jefe de la campaña electoral de Maduro, a quien el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio el triunfo en las elecciones presidenciales del pasado domingo, dijo que González Urrutia y María Corina Machado “tienen que ir presos”.

Según el funcionario chavista, Machado, quien fue inhabilitada por el régimen como candidata presidencial, y González Urrutia, son responsables de las marchas contra “el fraude electoral” que protagonizaron miles de ciudadanos en todo el país y que fueron reprimidas por la policía y la Guardia Nacional.

Las manifestaciones, en las que fueron asesinados a balazos al menos seis jóvenes, presuntamente por los cuerpos antimotines del gobierno, fueron pacíficas en la mayoría de los casos, a pesar de los cual las fuerzas de seguridad atacaron con disparos de armas de fuego, gases lacrimógenos y perdigones a los participantes.

Rodríguez sostuvo que no solo basta apresar a los jóvenes que participaron en las manifestaciones, sino que la Fiscalía General debe ir contra los jefes.

“Tienen que ir presos también los jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron”, aseguró, y enseguida mencionó a Machado y a González Urrutia.

El jefe de campaña de Maduro recordó que Adolfo Hitler “casi acaba con la humanidad” y dijo que “con el fascismo no se puede tener contemplaciones, con el fascismo no se dialoga, con el fascismo no se transige, se le aplica la ley”.

En medio de las protestas contra “el fraude electoral” que se registraron el lunes, decenas de ciudadanos denunciado en las redes sociales que los responsables del vandalismo son “colectivos” chavistas --grupos paramilitares y parapolicacos que se movilizan encapuchados en caravanas de motocicletas--, los cuales han sido usados desde hace años por el régimen para amedrentar a la población.

El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, dijo a Proceso que la actuación de estos “colectivos” y de milicias armadas chavistas ha sido “sistemática”.

Sobre las protestas, González Urrutia dijo que el objetivo es alcanzar “un triunfo en paz” y que las manifestaciones “no contribuyen a ese objetivo”.

Reconoció que hay mucha indignación entre los venezolanos por el cúmulo de irregularidades en los comicios, “y lo comprendemos, pero tenemos que mantener la calma y la serenidad”.

La mañana de este martes, fue detenido en caracas por policías del régimen el dirigente opositor Freddy Superlano, quien había declarado el lunes que Maduro es “un chapucero (embustero), un primitivo y el hombre más repudiado de Venezuela”.

El fiscal general, el chavista Tarek William Saab, dijo que la autoridad será intolerante con los “manifestantes violentos” e informó que, hasta el momento, van 749 detenidos en las protestas.