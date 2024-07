"Hombres blancos por Harris": la más reciente de las reuniones en Zoom a favor de Kamala

WASHINGTON (AP) — En una reunión por Zoom de los "White Dudes for Harris" ("Hombres blancos por Harris"), probablemente era apropiado que "The Dude" hiciera una aparición.

El actor Jeff Bridges participó en un evento de recaudación de fondos dirigido a los hombres blancos que apoyan a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a quien elogió el lunes por la noche, para después interpretar su icónico papel como "The Dude" en la película de 1998 "The Big Lebowski".

"Como el 'Dude' diría: 'Esa sólo es mi opinión, hombre'", comentó. (La frase original era: "Esa es sólo tu opinión, hombre").

Jeff Bridges on the White Dudes for Harris call is the most dude thing ever and I love it. pic.twitter.com/KoNeZFBqZV