Elon Musk acepta reto de pelea contra Nicolás Maduro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El magnate Elon Musk lleva varias horas de pelea mediática contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, debido al cuestionado resultado de las elecciones presidenciales en el país sudamericano. Si bien la pelea sólo ha sido de palabras hasta el momento, el mandatario retó a Musk a un combate real.

El dueño de Tesla y X aceptó el reto por medio de su red social. En respuesta a una publicación sobre la propuesta de Maduro. Musk escribió: “Acepto”.

Who had a Maduro vs Elon Fight on their 2024 Bingo Card? https://t.co/QsfDxd6Un4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 31, 2024

Desde la publicación de los resultados, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, a la medianoche del domingo, personas de todo el mundo han denunciado que las cifras en favor de Nicolás Maduro son un fraude. Elon Musk ha compartido esta opinión desde su cuenta de X.

“El burro sabe más que Maduro”, dijo Musk en una publicación. “Perdón por comparar al pobre burro con Maduro. Es un insulto al mundo animal”, aclaró después. Los insultos no se detuvieron y también señaló la “cobardía” del mandatario, al decir que ese se retiraría de la pelea.

El burro sabe mas que Maduro https://t.co/9fe6JWOatM — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024

Perdón por comparar al pobre burro con Maduro. Es un insulto al mundo animal. — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024

He will chicken out — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2024

“Si yo ganó, él renuncia como dictador de Venezuela. Si él gana, yo le doy un vuelo gratis a Marte”, propuso Musk.