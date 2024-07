Ataques consecutivos de tiburón a turistas en la Isla del Padre, Texas (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos cuatro ataques de tiburón fueron reportados este 4 de julio en playas de la Isla del Padre, en Texas, Estados Unidos.

Medios estadunidenses reportaron los ataques consecutivos de tiburón hacia bañistas; al menos dos casos fueron documentados en video y fotografías que fueron difundidos en redes sociales.

There were four back to back shark attacks this July 4 at South Padre Island, TX. Texas Game Wardens confirmed. Authorities believe it was one shark in those four attacks. Authorities keeping people out of the water. pic.twitter.com/Na6K3ftCRe