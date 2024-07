Biden reitera que no se va "a ninguna parte" mientras destacados mecenas le retiran su respaldo

MADRID, (EUROPA PRESS). - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió este jueves que no tiene ni la más mínima intención de retirar su candidatura a la reelección a pesar de que en las últimas horas destacados mecenas del partido, cuyas aportaciones financieras son clave para el desarrollo de la campaña, han retirado su respaldo al mandatario por considerar que ya no está capacitado para desempeñar el cargo por su avanzada edad.

Biden trasladó de nuevo su intención este pasado jueves por la noche ante militares estadounidenses y sus familias durante la conmemoración del Día de la Independencia de EEUU en la Casa Blanca.

"No me voy a ninguna parte", insistió Biden, que durante las últimas horas también ha dedicado entrevistas a medios locales en las que ha reconocido que lo ocurrido la semana pasada en su primer careo contra su rival republicano, Donald Trump, fue un "mal debate" pero que "90 minutos ante las cámaras no pueden borrar tres años y medio de presidencia", un mensaje que repitió ante las emisoras WAUK, de Wisconsin y WURD, de Pensilvania.

Esto sucede en un momento en que mecenas tradicionales del Partido Demócrata, como el cofundador de la plataforma audiovisual Netflix, Reed Hastings, que ayer publicó en 'The Economist' una columna titulada "Por qué Biden debe retirarse", en la que describió como "una agonía" ver ante las cámaras "a un anciano confundido al que le costaba recordar tanto hechos como palabras".

Abigail Disney, nieta de Roy Disney, cofundador de The Walt Disney Co., también anunció este pasado jueves a la cadena CNBC planea retener las donaciones al partido que ha financiado durante años hasta que Biden se retire.

"Tengo la intención de detener cualquier contribución al partido a menos y hasta que reemplacen a Biden en la cima de la lista. Esto es realismo, no falta de respeto. Biden es un buen hombre y ha servido a su país admirablemente, pero hay mucho en juego", declaró Disney.

"Si Biden no dimite, los demócratas van a perder. Estoy absolutamente segura de ello, y las consecuencias de esta derrota van a ser nefastas", ha avisado, Disney ha apostado por la vicepresidenta, Kamala Harris, como reemplazo inequívoco. "Si los demócratas encuentran la forma de abandonar sus trifulcas, estoy convencida de que podemos ganar de largo estas eleccciones", ha añadido.