Altos responsables del Partido Demócrata discuten las dudas sobre la candidatura de Biden

MADRID (EUROPA PRESS).- El líder del Partido Demócrata en la cámara baja del Congreso de Estados Unidos Hakeem Jeffries, ha convocado para este domingo un encuentro virtual con los principales representantes del partido en la Cámara de Representantes para discutir las dudas que suscita la candidatura del presidente Joe Biden a la reelección al cargo en noviembre, como refleja su descenso en las encuestas publicadas desde entonces.

Fuentes próximas han confirmado tanto al 'New York Times' como al portal de noticias Axios este encuentro, del que no se esperan declaraciones posteriores y que tiene lugar después de que hasta cinco congresistas demócratas han declarado ya públicamente que Biden no está preparado para la reelección, visto su errático comportamiento en el debate contra su rival republicano y expresidente del país, Donald Trump, celebrado la semana pasada en Atlanta.

En el encuentro participarán los considerados como 'pesos pesados' del partido en la cámara baja, esto es, aquellos que forman parte de sus diversas comisiones, de acuerdo con estas fuentes, en lo que se tratará de la primera reunión de este calibre después del careo con Trump.

Desde entonces, los congresistas Lloyd Dogget (Texas), Raúl Grijalva (Arizona), Seth Moulton (Massachusetts), Mike Quigley (Illinois) y, por último, este sábado, la representante por Minnesota Angie Craig, han pedido abiertamente a Biden que deje paso a otro candidato y abra, en palabras de Craig, un proceso "abierto, justo y transparente" para elegir a su sucesor en la próxima convención nacional del partido, que tendrá lugar en Chicago, Illinois en agosto.

Hay que tener en cuenta que, según avanzaban fuentes del 'Washington Post', el senador demócrata por Virginia, Mark Warner, está recabando opiniones entre sus compañeros de la cámara alta sobre la posibilidad de hacer una declaración conjunta para pedir a Biden que deje la carrera electoral, aunque el presidente lleva días reiterando que no tiene intención de hacerlo y que su pobre rendimiento en el debate se debió al cansancio por su apretada agenda en los días previos.

Trump aumenta su ventaja

Sea como fuere, las últimas encuestas han reflejado que Trump ha visto incrementada en más de un punto porcentual su ventaja sobre Biden a raíz del debate de Atlanta.

El portal RealClearPolitics, que aglutina regularmente los sondeos a las elecciones estadunidenses, presenta este domingo una media de encuestas nacionales hasta el 2 de julio que coloca a Trump con una ventaja de 3,3 puntos porcentuales (47,5% por 44,2%), con un margen de error conjunto de +/- 3 puntos.

El 28 de junio, horas antes del debate, la media favorecía al magnate por 1,9 puntos porcentuales respecto al mandatario estadounidense. Algunos de los sondeos, como los publicados esta última semana por el 'New York Times' o el 'Wall Street Journal', elevan la diferencia a favor de Trump hasta los 6 puntos (49% a 43% y 48% a 42%, respectivamente).