Biden pide a demócratas poner fin al drama de exigencias para que abandone la idea de reelegirse

WASHINGTON (apro).- En una carta enviada a los legisladores demócratas que regresaron a Washington tras el receso del Día de la Independencia, el presidente Joe Biden, les pidió poner fin al drama de las presiones y exigencias que le exigen renunciar a su aspiración de reelección.

This morning, I sent a letter to my fellow Democrats on Capitol Hill. In it, I shared my thoughts about this moment in our campaign.



It’s time to come together, move forward as a unified party, and defeat Donald Trump. pic.twitter.com/ABtAaJrr0n