Aliados de la OTAN se comprometen a enviar decenas de baterías antiaéreas a Ucrania

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos y otros miembros de la OTAN enviarán a Ucrania decenas de sistemas antiaéreos en los próximos meses, incluidos al menos cuatro baterías Patriot que Kiev ha pedido desesperadamente para ayudar a repeler los avances rusos en el conflicto, según un nuevo comunicado conjunto.

"Hoy anuncio un donativo histórico de equipamiento antiaéreo para Ucrania", dijo el martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al dar inicio a la cumbre de la OTAN en Washington. "Estados Unidos, Alemania, Holanda, Rumania e Italia proporcionarán a Ucrania el equipo para otros cinco sistemas estratégicos antiaéreos".

Además, Biden señaló que Estados Unidos y otros países proporcionarán en los próximos meses decenas de sistemas antiaéreos tácticos adicionales, así como cientos de municiones para estas baterías.

El anuncio se produjo al inicio de la cumbre en el Auditorio Mellon, en donde se firmó por primera vez el Tratado del Atlántico Norte en 1949 que creó a la OTAN. Allí, Biden y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hablaron con sentido de urgencia sobre la importancia de la alianza y la necesidad de mantenerse unidos en el apoyo a Ucrania.

El presidente ruso Vladímir Putin no quiere más que "borrar a Ucrania del mapa", declaró Biden. "Y sabemos que Putin no se detendrá con Ucrania. Pero no nos equivoquemos, Ucrania puede y detendrá a Putin".

De acuerdo con el comunicado conjunto del martes, Estados Unidos, Alemania y Rumania enviarán a Ucrania baterías Patriot adicionales, mientras que Holanda y otros países pondrán a disposición componentes para fabricar una batería adicional. Italia mandará un sistema antiaéreo SAMP-T.

Otros aliados, como Canadá, Noruega, España y Reino Unido, enviarán cierta cantidad de sistemas adicionales que ayudarán a Ucrania a expandir su cobertura. Entre estos sistemas se incluyen los NASAMS, HAWKs, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS y Gepards. Otras naciones han acordado proveer municiones para estos sistemas.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo el martes en una publicación en redes sociales que la defensa aérea sigue siendo la principal petición de su país, y ha solicitado en repetidas ocasiones más sistemas Patriot.

"Estamos luchando por más sistemas de defensa antiaérea para Ucrania, y confío en que lo conseguiremos", afirmó.