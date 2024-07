El papa pide medidas concretas para poner fin a las guerras en Gaza y Ucrania

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa Francisco pidió el martes medidas concretas para poner fin a las guerras en Gaza y Ucrania, tras ataques contra un hospital infantil en Kiev y una escuela en Gaza.

La oficina de prensa del Vaticano emitió el martes un comunicado expresando el dolor del pontífice por los más recientes ataques y su “profundo malestar” por el empeoramiento de la violencia.

“Mientras expresa su cercanía a las víctimas inocentes y los heridos, él espera y reza para que se puedan identificar caminos concretos para poner fin a estos conflictos actuales”, dice la declaración.

Francisco ha pedido varias plegarias por el “martirizado” pueblo ucraniano, pero tiende a usar términos generales. También ha tendido a mantener una postura equilibrada en cuanto al conflicto en Gaza, mencionando el sufrimiento de los palestinos, pero también el sufrimiento de los israelíes y de los rehenes todavía retenidos por el grupo armado Hamás.

Un misil ruso golpeó al hospital infantil Okhmatdyt el lunes, provocando condenas internacionales. Rusia niega ser responsable, insistiendo en que no ataca a objetivos civiles en Ucrania pese a abundantes pruebas de lo contrario, incluyendo un reporteo de The Associated Press.

En Gaza, un ataque israelí la semana pasada contra una escuela donde se refugiaban palestinos desplazados mató a más de 30 personas, según funcionarios locales de salud. El ejército israelí dijo que milicianos de Hamás operaban dentro de la escuela.