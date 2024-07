Irán cierra oficina de Turkish Airlines porque empleadas se negaron a usar hiyab

TEHERÁN, Irán (AP) — La policía de Irán cerró la oficina de Turkish Airlines luego de que empleadas de la aerolínea turca aparentemente se negaron a portar el pañuelo obligatorio o hiyab, en desacato a la ley iraní, informó el martes la prensa local.

La agencia de noticias semioficial Tasnim dijo que policías acudieron a la oficina de Turkish Airlines en la capital Teherán el lunes para emitir una primera advertencia por la “no observancia del hiyab” por parte de las empleadas de la compañía.

Sin embargo, las empleadas, de nacionalidad iraní, “causaron problemas a los oficiales”, lo que provocó el cierre. Según el informe de Tasnim, la policía precintó la oficina por el comportamiento de las empleadas.

Según Tasnim, la oficina de Turkish Airlines podrá reabrir el miércoles y reanudar su actividad con normalidad, algo que la policía no confirmó. Según el informe, la policía no precintará ningún negocio por no llevar hiyab, sino que emitirá primeras advertencias.

Turkish Airlines no hizo ningún comentario inmediato sobre el incidente de Teherán.

La oposición al uso obligatorio del velo para las mujeres estalló en protestas masivas en todo Irán tras la muerte en septiembre de 2022 de Mahsa Amini, una mujer de 22 años, después de ser detenida por la policía moral iraní. Aunque esas manifestaciones parecen haberse calmado en gran medida, la decisión de algunas iraníes de no cubrirse la cabeza en público plantea un nuevo desafío a la teocracia del país.

En los últimos años, las autoridades iraníes han cerrado cientos de negocios en todo el país —desde tiendas y restaurantes hasta farmacias y oficinas— por permitir discretamente que sus empleadas no usen el hiyab.

Los altercados en Turkish Airlines se produjeron el mismo día en que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llamó al presidente electo de Irán, Masoud Pezeshkian, para felicitarlo por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada la semana pasada.