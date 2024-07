Legisladores electos en Francia inician conversaciones para formar el nuevo gobierno

PARÍS (AP) — Los legisladores recién electos en Francia llegaron el martes a la Asamblea Nacional, que es la cámara baja del Parlamento, para iniciar conversaciones con el objetivo de integrar una mayoría en el gobierno después de que un caótico resultado en la elección dejó a la legislatura dividida entre partidos de izquierda, centro y extrema derecha.

El presidente Emmanuel Macron pidió el lunes a su primer ministro, Gabriel Attal, que continúe en el cargo, a menos de tres semanas del inicio de los Juegos Olímpicos de París. Macron viajará a Washington el miércoles a una cumbre de la OTAN.

La elección del domingo no dejó a ninguna facción cerca de obtener la mayoría necesaria para formar un gobierno, elevando el riesgo de parálisis en la segunda mayor economía de la Unión Europea. Si bien un Parlamento fragmentado no es inusual en Europa, la situación no tiene precedentes en la historia moderna de Francia.

Los líderes de la coalición de izquierda, el Nuevo Frente Popular, que obtuvo la mayor cantidad de escaños, dicen que ellos deberían formar al nuevo gobierno. Los tres partidos principales de la coalición, Francia Indomable —de extrema izquierda— los Socialistas y los Verdes, comenzaron negociaciones para encontrar un candidato a primer ministro.

Sus conversaciones se ven complicadas por las divisiones internas. Algunos impulsan a una figura de extrema izquierda, mientras que otros, más cerca de la centroizquierda, prefieren una personalidad más inclinada a lograr consensos. El primer ministro es responsable ante el Parlamento y puede ser destituido mediante una votación de confianza.

Los miembros de Francia Indomable y de los Verdes llegaron la mañana del martes a la Asamblea Nacional. Los legisladores socialistas, entre los que se encuentra el expresidente Francois Hollande, se reunirán por la tarde.

La principal negociadora del partido Socialista, Johanna Rolland, dijo que el futuro primer ministro no será Jean-Luc Mélenchon, el divisivo fundador ultraizquierdista de Francia Indomable, que ha enfurecido a muchos moderados.

En declaraciones hechas el martes en la televisora France 2, Rolland insinuó que la coalición izquierdista podría trabajar con miembros de centroizquierda de la alianza de Macron. “Estaremos abiertos”, dijo.

Según los resultados oficiales, ninguno de los tres bloques principales obtuvo los 289 escaños necesarios para controlar la Asamblea Nacional, compuesta de 577 escaños y que es la más poderosa de las dos cámaras legislativas de Francia.

Según los resultados, la coalición izquierdista Nuevo Frente Popular obtuvo poco más de 180 escaños, lo que la coloca en primer lugar, por encima de la alianza centrista de Macron, que obtuvo más de 160 escaños. El partido ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen y sus aliados fueron relegados al tercer lugar, aunque sus más de 140 escaños aún estuvieron muy por encima de su mejor desempeño de 89 escaños, obtenidos en 2022.

A Macron le quedan tres años de mandato.