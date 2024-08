Un helicóptero que volaba sin autorización se estrella en el tejado de un hotel (Video)

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Un hombre murió después de que un vuelo de helicóptero no autorizado en Queensland, Australia, terminara con un choque en el tejado de un hotel la madrugada del lunes. Cientos de personas fueron evacuadas del edificio mientras las llamas consumían la aeronave.

Las autoridades en la ciudad de Cairns dijeron que no habían confirmado la identidad del piloto, sus motivos para despegar ni cómo pudo despegar del aeropuerto de Carins el helicóptero turístico.

Around 400 people have been evacuated from a Cairns hotel after a helicopter crashed into its roof and erupted into flames.



The crash happened just before 2am at the Double Tree Hotel by Hilton, with police declaring an exclusion zone around the scene that remains in place this… pic.twitter.com/4PYWFAAkvR