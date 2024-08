Biden revela los motivos para retirarse de la carrera presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El domingo 11 de agosto, el presidente Joe Biden dio su primera entrevista desde que abandonó la carrera por la presidencia el pasado 21 de julio. El mandatario explicó que si se mantenía en la contienda sería una “distracción”.

Biden desistió de la contienda para continuar a cargo de la presidencia de Estados Unidos después de una desafortunada actuación en el debate con el expresidente Donald Trump. Durante el encuentro, el demócrata tuvo problemas para expresarse, lo que causó preocupación entre los miembros de su partido, algunos de ellos presuntamente pidieron que se retirara de la campaña.

En entrevista con la cadena estadunidense CBS, Biden declaró: “Varios de mis colegas demócratas en la Cámara y el Senado pensaron que iba a perjudicarlos en las elecciones”.

"Y me preocupaba que si me quedaba en la carrera ese sería el tema. Me estarían entrevistando sobre por qué Nancy Pelosi dijo eso, por qué lo hizo, y pensé que sería una verdadera distracción", señaló el presidente.