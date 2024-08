Trump es acusado de insultar a Kamala Harris en conversaciones privadas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El candidato a la presidencia estadunidense, Donald Trump, habría llamado “perra” a su rival Kamala Harris, repetidamente en conversaciones privadas, según fuentes que pidieron mantener el anonimato al medio The New York Times.

El expresidente Trump es conocido por lanzar este tipo de insultos, previamente ya había calificado de “repugnante” a Hillary Clinton, cuando ambos fueron candidatos por la presidencia en 2016 y contra la misma Harris en 2020, cuando ella fue compañera de fórmula de Joe Biden. Trump también la llamó públicamente “la más mala”, “la más horrible” y “loca”.

Durante las campañas por los comicios del próximo 5 de noviembre, el republicano ha buscado un apodo para su contrincante, llamándola “la risueña Kamala”, burlándose de su risa, pero ahora parece haberse decantado por “loca Kamala”.

Ante la acusación de que el millonario haya llamado “perra” a la vicepresidenta, el vocero de campaña de Trump, Steven Cheung dijo: “ese no es lenguaje que haya ocupado el presidente Trump para describir a Kamala y ese no es como la campaña la caracterizaría”, reportó “The New York Times”.

De acuerdo con la información consignada por ese mismo medio, Trump busca desestimar a Harris de cualquier forma, incluso cuestionando su etnicidad. En una reunión de la Asociación Nacional de Periodistas Negros, el expresidente afirmó falsamente que Harris había decidido identificarse como negra recientemente por motivos políticos.

“Ella siempre tuvo ascendencia india y solo promovía esa ascendencia. No supe que era negra hasta hace unos años, cuando se volvió negra, y ahora quiere que la conozcan como negra. Así que no sé si es india o negra”.

Kamala Harris es hija de Shyamala Gopalan, científica biomédica india-estadounidense, y de Donald Harris, profesor emérito de la Universidad de Stanford jamaiquino-estadounidense.

Durante una conferencia de prensa el pasado 8 de agosto en Mar-a-Lago, Florida, insitió en esta narrativa: “Desde su punto de vista, creo que es una falta de respeto para ambos, en realidad. Ya sea india o negra, creo que es una falta de respeto para ambos”.

Posteriormente, Trump supuestamente redobló sus acusaciones contra Harris. “Creo que tengo razón”, dijo a sus donantes, según testigos, el pasado 2 de agosto en una cena con donadores a su campaña, en Bridgehampton, Nueva York, organizada en la casa de Howard Lutnick, director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, una institución financiera con presencia global.

Pero no todos al interior del Partido Republicano están de acuerdo con la ruta que ha tomado Trump. El senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham dijo en el programa “Fox News Sunday” que el problema que él tiene con la vicepresidenta no es sobre su herencia, sino su juicio.

"Todos los días hablamos de su herencia y no de su terrible y peligroso historial liberal a lo largo de toda su vida política. Es un buen día para ella y un mal día para nosotros", dijo Graham. "Por eso, alentaría al presidente Trump a que presente el caso contra el mal criterio de Kamala Harris".