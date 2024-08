Así sorprendió un terremoto de magnitud 4.4 en una transmisión en vivo en Los Ángeles (Video)

LOS ÁNGELES (AP) — Un sismo de magnitud 4.4 se sintió el lunes por la tarde desde el área metropolitana de Los Ángeles hasta San Diego, sacudiendo edificios, haciendo sonar las vajillas en las cocinas y activando las alarmas de los automóviles, pero de momento no se habían reportado daños ni heridos.

El temblor tuvo su epicentro cerca del vecindario de Highland Park en Los Ángeles, a unos 10.5 kilómetros al noreste del Ayuntamiento de Los Ángeles, y tuvo una profundidad de unos 12.1 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).

El sismo se sintió en distintas partes de California, desde Los Ángeles hasta el sur en San Diego y hacia el este en la región desértica de Palm Springs, de acuerdo con la página de informes comunitarios del USGS. Hubo un pequeño número de reportes procedentes del Valle de San Joaquín, ubicado a unos 160 kilómetros al noroeste de Los Ángeles.

Sacudió un edificio médico, interrumpió una entrevista en vivo de la cadena ESPN y el suelo se movió en Anaheim, donde se encuentra el parque temático Disneyland en el condado de Orange.

También se sintió en el vecindario angelino de Laurel Canyon, que alberga los hogares de muchas celebridades, y fotografías publicadas en las redes sociales mostraban botellas de shampoo y otros productos en el suelo de una tienda Target en Los Ángeles.

Los helicópteros de las cadenas de televisión mostraron cómo el agua se derramaba desde un piso superior del Ayuntamiento de Pasadena, una ornamentada estructura abovedada que data de 1927 y que fue reacondicionada sísmicamente en la década de 2000.

Lisa Derderian, funcionaria de la oficina de información pública de Pasadena, confirmó que la filtración de agua fue causada por el sismo. Unos 200 empleados fueron evacuados a salvo del Ayuntamiento y una persona fue rescatada de un elevador, comentó.

No había daños evidentes en el Rose Bowl de Pasadena, de un siglo de antigüedad, pero un ingeniero realizará una evaluación completa, dijo Derderian. De momento no se había revisado la Biblioteca Central de la ciudad, que abrió en 1927 y cerró sus puertas en 2021 para una adaptación sísmica pendiente. "No hemos entrado a examinarla", dijo.

Los bomberos de las 106 estaciones de Los Ángeles revisaron la ciudad de mil 217 kilómetros cuadrados (470 millas cuadradas) y no encontraron daños significativos, informó la portavoz Margaret Stewart en un comunicado.

El sismo sirvió más como un recordatorio de lo que podría pasar en un estado donde una enorme población vive sobre fallas tectónicas activas.

"Después de haber vivido el terremoto de Northridge (de magnitud 6.7 en 1994), el temblor de hoy me ha hecho recordar lo que sabemos que son normas vitales durante un terremoto: agacharse, cubrirse y sujetarse", señaló la supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger. "También nos ha recordado a todos que vivimos en un país sísmico y que debemos estar preparados".

El Servicio Meteorológico Nacional informó que no tenían previsto que se produjera un tsunami, y el USGS redujo su estimación inicial de 4.6 para la magnitud del terremoto.

El sismo se registró en el primer día del nuevo año escolar de 540 mil estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Muchas escuelas sintieron el temblor, y por lo menos una escuela secundaria, la John Marshall en Los Feliz, informó a los padres de familia que habían evacuado el inmueble para comprobar si había daños, pero no vieron ninguno.