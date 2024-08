Se viralizan supuestas fotos del compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance vestido de mujer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos fotografías que muestran en drag al político conservador J.D. Vance fueron compartidas en redes sociales, donde se han vuelto virales. Internautas señalaron la “hipocresía” del republicano, quien se opone a la comunidad LGBTQ+.

El equipo de campaña de Vance no ha negado que el hombre vestido de mujer en las imágenes sea el compañero de fórmula de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024, según dio a conocer el medio “Daily Beast”, tras pedir una declaración al respecto.

El podcastero, Matt Bernstein dio a conocer el domingo 11 de agosto la primera fotografía en sus redes sociales. “He obtenido una foto de JD Vance en drag mientras estaba en la Escuela de Leyes de Yale”, describió el influencer.

Al día siguiente informó “una segunda foto ha llegado a mi bandeja de entrada”.

Ambas imágenes muestran al presunto Vance con una peluca rubia, blusa negra, falda y un collar. En una de las imágenes el hombre sostenía una pelota, presumiblemente para jugar “beer pong” (ping pong con cerveza); en la segunda imagen, el sujeto posó jugando con su cabello.

En las respuestas de la primera publicación de Bernstein, Travis Whitfill admitió ser quien envió la foto: “Yo soy la fuente de la foto (enviada por medio de amigos a ti). Esta fue tomada en 2012 (al mismo tiempo que yo estuve en Yale). La foto fue tomada por un compañero de clases y enviada a mí”.

